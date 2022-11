Als ze bij Ajax iets missen, is het een zichtbaar plezier in het voetballen

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Nicolò Fagioli

Bij Juventus voetbalt iemand van 21 die, vertaald, Nico Bonen heet: Nicolò Fagioli. Hij is goed. Ik zag dat voor het eerst in de wedstrijd tegen PSG die de Fransen wonnen met 1-2, maar Fagioli was goed. Naast hem stond een jongen die Miretti heette, 19 jaar, ook goed. Juventus slaat nieuwe paden in. Ze kijken naar de jeugd, die spelvreugde brengt.

Dat zou ik Ajax toewensen. Als ze iets missen, is het een zichtbaar plezier in het voetballen. Zelfs Taylor lijkt vervuld van kleedkamerchagrijn. Bergwijn, waar is je lach? Klaassen deed gekke dingen na afloop tegen PSV. De motor van Álvarez is woede om een transfer die niet doorging. Professionaliteit is gewenst op het voetbalveld, maar je mag best met plezier op je werk verschijnen, hoor. Mbappé en Neymar kunnen voetballen, maar ze hebben er ook lol in.