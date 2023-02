Als spelers te lang niet op hun positie staan, maken ze amok – zie Bergwijn

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 6 voor Pep Guardiola

Als spelers niet op hun positie worden neergezet, accepteren ze dat even ‘voor het team’, maar als het te lang duurt, maken ze amok. Zie Bergwijn in zijn interview. Met Bernardo Silva was Guardiola ook aan het sollen geslagen tegen Arsenal. Die moest op Saka, voetballer tegen voetballer van wie de een niet kan verdedigen en de ander sneller is. (O ja, vergat te zeggen dat de Premier League me soms meer boeit dan, bijvoorbeeld, Brugge-Benfica.) Na zes minuten noteerde ik ‘Bernardo schopt Saka’. Toen moesten ze nog lachen. Na 25 minuten schopte hij voor de derde keer. Saka stak drie vingers op naar de scheids. Hij had er genoeg van. Kort voor rust kwam de vierde schop: toen pas geel. We kunnen wel zeggen dat Pep een genie is omdat City won, maar dit was tactisch waardeloos.

Coach van Manchester City Pep Guardiola praat met zijn spelers Nathan Ake (geheel links), Bernardo Silva and Ilkay Guendogan (rechts) tijdens een onderbreking in de wedstrijd tegen Arsenal, woensdag. Arsenal verloor met 1-3. Beeld ANP/EPA

