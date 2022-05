Als Russische tennisser is Medvedev opeens het middelpunt van een tennisrel

Daniil Medvedev (26) is voor vrede, maar de nummer 2 van de wereld is niet welkom op Wimbledon, omdat hij Rus is. De discussie zorgt voor verdeeldheid in het tennis. Het publiek op Roland Garros omarmt hem wel: na zijn eerste zege volgde vandaag een groots applaus.

De tenniswereld is voor de tweede keer dit jaar verstrikt geraakt in een hevige discussie. Na de toestand rondom de niet-gevaccineerde Novak Djokovic bij de Australian Open, weert Wimbledon op de komende editie Russen en Belarussen vanwege de oorlog in Oekraïne.

De boycot leidde tot verontwaardiging bij de tennisbonden ATP en WTA die het discriminatie vinden en deze week besloten in Londen geen punten voor de wereldranglijst uit te delen. Juist voor die punten spelen de meeste tennissers. En dat is deze week op Roland Garros dan weer het gesprek van de dag.

Vragenvuur

Ongevraagd zit Daniil Medvedev midden in die discussie, als de bekendste Russische tennisser van dit moment, nummer 2 van de wereld en winnaar van de US Open in 2021. Het liefst brandt hij zijn vingers er niet aan en wil hij het gesprek snel weer over laten gaan op tennis, maar na zijn zege op Facundo Bagnis (6-2, 6-2, 6-2) in de eerste ronde van Roland Garros ontkomt ook hij niet aan de lastige vragen over de situatie.

Wat vind je ervan dat je niet welkom bent? Ben je blij dat de ATP heeft ingegrepen? Directe vragen over de oorlog, worden vermeden. Het moet vooral over tennis gaan. Eerder deze week kreeg hij al de vraag of de Russische spelers overwegen naar het Hof van Arbitrage voor Sport te stappen.

“Ik richt me op Roland Garros, ik ben nu hier,” zegt Medvedev. Hij is even daarvoor vrolijk binnengekomen, praat opgewekt en veel, maar laat zich niet in de kaarten kijken. “Ik ben niet degene die de beslissingen neemt, dat moeten de ATP en Wimbledon doen. Er is al veel over gezegd en het is niet makkelijk. Zelf vind ik de uitleg van de ATP om geen punten uit te delen logischer dan de de uitleg van Wimbledon.”

Juridische strijd

Maar hij wil niet hard oordelen, want hij kent de gevoeligheid. Zeker ook niet alle tennissers zitten op een lijn. “Misschien heeft de Engelse regering Wimbledon gepusht, misschien komt het van het toernooi zelf, dat weet ik niet.” Medvedev laat het erbij zitten. Een juridische strijd, zoals Djokovic in januari aanging in Melbourne, wil hij niet aangaan.

Terug naar Engeland, waar Wimbledon de 100ste editie viert. De grootste reden om de Russen en Belarussen te weren is dat de organisatie niet wil dat de sport wordt gebruikt om het Russische regime te promoten. Bovendien is Wimbledon bang dat straks een Rus op het podium staat als winnaar. Wat de US Open later dit jaar gaat doen, is nog onbekend.

Geen Russische vlag

Medvedev is niet de enige die niet welkom is in Londen, ook topspelers als Andrej Roeblev, Karen Chatsjanov, Aryna Sabalenka en Victoria Azarenka mogen niet deelnemen aan het meeste prestigieuze grandslamtoernooi op de kalender. Medvedev: “Ik ga rustig kijken hoe de rest het doet en hoop er volgend jaar weer bij te zijn.” Dat er geen punten kunnen worden verdiend en hij zijn plek op de ranglijst dus behoudt, scheelt veel.

Het is wel een groot contrast met Parijs, waar hij zich meer dan welkom voelt. Na vier keer in de eerste ronde te hebben verloren, bereikte hij in 2021 de kwartfinales. “Sindsdien voelt alles hier warmer aan,” zegt hij met een lach. “En hoop ik dit keer verder te komen.” Hij spreekt Frans, daar houden de Fransen van. Het enige verschil met voorheen is dat achter zijn naam niet de Russische vlag staat maar een leeg wit vakje.