‘Als Rayan Cherki de nummer 10-positie eist, moet je zeggen: hoe oud ben jij?’

Een 5 voor Rayan Cherki

L’Equipe schreef gisteren uitgebreid over het Lyon van Peter Bosz. Leuk was een interview met oud-speler Sidney Govou, van wie vroeger bekend was dat hij op het gymnasium had gezeten. Daarna ging hij drinken. Hij vindt dat de talentvolle Cherki te snel op een voetstuk is geplaatst. Govou vertelt: “Benzema zei tegen ons bij zijn debuut: ik ga jullie plaats afpakken. Maar hij eiste die plaats niet.” Cherki eist de nummer 10-positie en niemand spreekt hem tegen. “Tegen hem moet je zeggen: hoe oud ben jij? Je hebt drie assists gegeven en twee corners genomen.” Tegen Lens, afgelopen zondag, was hij niet opgewassen tegen hun pressing. “Maar de president zegt: laat hem met rust, hij is onze toekomst.” Bosz ontsloeg centrale verdediger Marcelo en zette er middenvelder Mendes neer. Die maakte al zes beslissende fouten. Bosz redt het niet.

Rayan Cherki. Beeld Getty Images

