Als Promes nu zijn straf zou uitzitten, moet hij 1,25 miljoen euro aan Ajax betalen

In zijn contract staat dat Spartak Moskou bij een onherroepelijke veroordeling openstaande bedragen niet hoeft te betalen aan Ajax. Die kan Ajax dan bij Quincy Promes zelf verhalen. Beeld NurPhoto via Getty Images

Toen de Russen Quincy Promes begin 2021 overnamen van Ajax, werd de aanvaller er al van verdacht zijn neef op een familiefeest met een mes te hebben gestoken. Om die reden wilde Ajax graag van hem af.

Omdat Spartak huiverig was voor de implicaties van een eventuele veroordeling, werd overeengekomen dat het transferbedrag van 8,5 miljoen euro in een reeks termijnen betaald zou worden. Om de zes maanden ontvangt Ajax een deel. De laatste tranche zou nog dit jaar betaald moeten worden.

Ajax heeft inmiddels 7,25 miljoen euro ontvangen. Er resteert dus nog 1,25 miljoen.

Onschuldig

In het contract, dat tot halverwege 2024 loopt, is daarnaast afgesproken dat Spartak Moskou bij een onherroepelijke veroordeling nog openstaande bedragen niet meer hoeft te betalen. In dat geval kan Ajax bij Promes zelf aankloppen voor het restant, zo is vastgelegd.

In gesprekken met trainer Erik ten Hag en met de toenmalige directieleden Marc Overmars en Edwin van der Sar verzekerde Promes destijds herhaaldelijk dat hij onschuldig was. Daarmee verschafte hij bij de onderhandelingen over zijn vertrek Ajax een argument om hemzelf te laten opdraaien voor een eventueel nog openstaand deel van de transfersom. Met als redenering: als je toch onschuldig bent, zul je geen moeite hebben met de afspraak zo nodig aansprakelijk te staan.

Daarmee ging Promes, volgens ingewijden, akkoord. Ajax zelf gaat niet in op vragen over de contractafspraken.

Anderhalf jaar cel

Maandag werd Promes veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenis voor de steekpartij. De voetballer kreeg zes maanden extra straf mede omdat hij nooit verantwoording heeft afgelegd voor zijn daad. Hij kwam niet opdagen bij de zittingen en ontbrak ook bij de uitspraak. Zijn raadsman Robert Malewicz weet deze afwezigheid aan contractuele verplichtingen bij Spartak Moskou.

Het was namelijk niet ondenkbaar dat Promes, wanneer hij in Nederland zou verschijnen, zou worden aangehouden. Naast de zaak rond de steekpartij wordt hij ook verdacht van betrokkenheid bij de invoer van twee grote partijen cocaïne in de haven van Antwerpen in 2020. Als hij ook in die zaak wordt veroordeeld, hangt hem een gevangenisstraf van jaren boven het hoofd.

Kortom, als de 31-jarige Promes naar Nederland zou komen, zou zijn voetbalcarrière voorbij zijn. Daarnaast zou Spartak de resterende 1,25 miljoen euro van de transfersom niet hoeven te voldoen en zou Ajax dit bedrag kunnen verhalen op de voetballer.

Hoger beroep

Malewicz wil geen reactie geven op de vraag of deze financiële prikkel de reden is dat Promes tot nu toe in Rusland blijft. De advocaat heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen het vonnis en stelt dat Promes dan wel zal verschijnen.

De verwachting is dat het beroep nog wel even op zich laat wachten. Over twee maanden volgt een eerste pro-forma zitting.

Vooralsnog lijkt het er daarom op dat een aansprakelijkstelling door Ajax niet nodig zal zijn. In een summiere verklaring stelde Spartak maandag dat Promes nog niet de cel in hoeft nu hij in beroep gaat. Van een onherroepelijke veroordeling is mogelijk pas sprake als Promes’ contract in Rusland is afgelopen.