Als het resultaat van een plan is dat Salah alleen voor je eigen keeper verschijnt, heb je niet goed nagedacht

Beeld Artur Krynicki

Een 6 voor Alfred Schreuder

Er bestaan kruispunten in de stad waarvan je meteen weet: tekentafelkruispunt. Op een kantoor zonder ramen heeft een stratenplantekenaar een kruispunt geschetst dat er op papier zo goed uitziet dat de uitvoerders ermee aan de slag gaan. Bij ons in Slotermeer hoorde je regelmatig de geluiden van gebroken glas, ijzer schurend over asfalt, klappen en piepende remmen. Op het tekentafelkruispunt Burgemeester De Vlugtlaan en Slotermeerlaan was weer een ongeluk gebeurd. De praktijk weigerde zich aan te passen bij het ontwerp.

Ik las over de tactiek van Ajax uitgelegd door mensen die Daley Blind vrijpleitten van verantwoordelijkheid voor Liverpools doelpunt van Salah. Het was zo dat Bergwijn bij balbezit van Liverpool moest doordekken op Matip, Blind op Alexander Arnold, zodat Salah voor Bassey was. Tekentafeltactiek. Als het resultaat van een plan is dat Salah alleen voor je eigen keeper verschijnt, heb je weliswaar ijverig zitten tekenen, maar niet goed nagedacht.

Als de keeper van een tegenstander de bal uittrapt, is dat dan balbezit, of roep je alle hens aan dek voor die lange pass? Ik denk dat in dit geval Bergwijn op zijn back had moeten letten en Blind op zijn rechtsbuiten, met Bassey voor de rugdekking. Je kunt tekenen wat je wilt, maar een aanvaller als Salah hoeft zich niet per se te schikken naar de lijntjes op jouw schoolbord.

Alfred Schreuder. Beeld ANP/EPA

Een 8 voor Milos Kerkez

Achttien jaar is Kerkez. Zodra hij erin kwam bij AZ, tien minuten voor tijd, sprong de zo gemiste schwung in het elftal. Vergelijk het met de wissels van Guardiola tegen Dortmund. Door het inbrengen van Foden en Bernardo Silva steeg het spelpeil twee niveaus. AZ speelde ergerniswekkend lui en ongeconcentreerd. Clasie, die in de 53ste minuut zomaar een bal aan Liechtenstein gaf, Mees de Wit die tussen de 20e en 29e minuut drie keer de bal verspeelde, Reijnders die met meer enthousiasme op zijn kauwgum kauwde dan voetbalde. Toen het 2-1 stond deed Bazoer nog zijn uiterste best de voorsprong weg te geven. Het lukte net niet.

Dan Kerkez, die een minuut in het veld was toen hij de bal op het hoofd van Beukema legde, kort daarop een tackle à la Neeskens produceerde en vlak voor tijd bij Dani de Wit een ragfijne bal op diens hoofd vlijde. Twee assists binnen een minuut of tien. Dan wil je juichen. Maar dat mocht niet van Kenneth Perez. Die had er wel zin in om die jongen van achttien eens lekker af te zeiken om zijn ongebreidelde vreugde. Onnodig en niet aardig.

Milos Kerkez. Beeld ANP

Een 9 voor Jude Bellingham

Er was veel lof voor het spel van Alcántara tegen Ajax, subtiel en effectief, en ook voor dat van de middenvelder Bellingham van Dortmund, dat had moeten winnen van Manchester City of minstens gelijk spelen. Het was de mooiste wedstrijd van de week, vooral door het opvallende voetbal van de Duitsers. Ik wist niet dat Süle zo goed kon meekomen op dit niveau. Hoe vaak hebben we hem niet uitgelachen in de vijf jaar dat hij voor Bayern speelde. Dat Hummels niet is geselecteerd voor het Duitse elftal is lachwekkend, gezien zijn spel in Manchester. Beste man van het veld. Of het zou Bellingham moeten zijn, met zijn gecontroleerde dynamiek. Ik vergeet Haaland niet, maar die valt buiten alle gangbare normen.