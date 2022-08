Als het Ajax zuiver om het geld gaat, verkopen ze Antony

Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Antony

Wij vinden Antony steengoed. Iedereen in de Arena komt omhoog als hij aanzet voor een een-tegen-een duel, of naar binnen snijdt voor een schot in de verre hoek. Kijkend op de site Transfermarkt naar de selectie van het Braziliaanse elftal, zie ik Antony er niet bijstaan. Wel types als Coutinho en Martinelli, maar geen Antony. Wel Jesus, Rodrygo en Vinícius Júnior, maar Antony ontbreekt.

Dezelfde site schat zijn transferwaarde op 35 miljoen euro. Wat vraagt Ajax? 100 miljoen schijnt het, een bedrag dat niet onbespreekbaar is voor de overspannen beleidsbepalers in Manchester. Overspannen? Als je Arnautović en Rabiot serieus neemt als aanwinst, ben je de status van overspannen voorbij. Als het Ajax zuiver om het geld gaat, verkopen ze hem. In gedachten zie ik Antony op de training McTominay door zijn benen spelen en hoor ik het kraken van een bot.