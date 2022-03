Als Erik ten Hag echt vertrekt, stapelen de problemen zich op voor Ajax

Erik ten Hag heeft zijn eerste gesprek met Manchester United achter de rug. Een overstap van de 52-jarige oefenmeester is geen uitgemaakte zaak, maar de toenadering van de tobbende Engelse gigant - en ook andere (top)clubs - vergroot de sportieve zorgen van Ajax.

Het gesprek tussen de clubleiding van Manchester United en Ten Hag vond maandag plaats. De Engelse grootmacht stelt zich kieskeurig op. De succescoach van Ajax is nog niet de favoriet voor de voor komend seizoen vacant wordende trainerspost. Manchester United heeft meer ijzers in het vuur.

De Engelsen denken ook aan Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain, uitgeschakeld in de Champions League, drie nederlagen in de laatste vijf competitieduels). Julen Lopetegui van Sevilla en de Spaanse bondscoach Luis Enrique zijn ook interessante kandidaten. Verder houdt de clubleiding een oogje op Thomas Tuchel bij concurrent Chelsea, dat door de Russische eigenaar Roman Abramovitsj te koop is gezet als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Manchester, dat in de Premier League is afgegleden naar de zesde plek, laat doorschemeren dat er nog meer gesprekken zullen volgen. Wel is duidelijk dat de clubleiding door wil pakken in de zoektocht naar een trainer voor de langere termijn, om van Manchester United weer een serieuze titelkandidaat in Engeland en Europa te maken.

Ook Ten Hag heeft meer opties

Ten Hag voelt zich gevleid, maar staart zich niet blind op Manchester United. Vanuit het kamp van de trainer wordt gesteld dat het eerste gesprek maandag goed is verlopen, maar dat Ten Hag de voorbije maanden door meerdere clubs is gepolst en benaderd. De Engelsen zijn de grootste belangstellende, maar een langer verblijf bij Ajax heeft de oefenmeester nog niet helemaal uitgesloten.

Ten Hag zal dan ook niet blind tekenen in Manchester. Hij is kieskeurig in zijn carrièreplanning. Cruciaal zijn voor hem de juiste voorwaarden om te kunnen presteren. Daarbij draait het voor de trainer van Ajax niet alleen om de potentie van de spelersgroep. Bij het zwalkende United is de hiërarchie al jaren zoek, terwijl het succes van Ten Hag bij zijn eerste clubs juist ook voortvloeide uit de korte lijnen met de leiding en zeggenschap in het aankoopbeleid.

Ook daardoor stond Ten Hag de voorbije tien jaar garant voor succes, zoals bij Go Ahead Eagles, dat hij in zijn eerste jaar als hoofdtrainer meteen naar de eredivisie hielp na zeventien jaar afwezigheid. Vervolgens keek hij bij Bayern München een paar jaar in de keuken van een grootmacht en ’s werelds beste trainer, Pep Guardiola. Ten Hag bracht daarop Utrecht terug naar de subtop. Het verhaal van Ajax is bekend: de club die vaak in de voorrondes al sneuvelde, werd weer een structurele CL-deelnemer. Tweemaal gidste hij de club zelfs naar de knock-outfase.

Ajax wordt kwetsbaar

De ultieme beloning voor zijn zorgvuldig uitgestippelde trainersloopbaan dient zich nu aan. Het is decennia geleden dat een eredivisiecoach rechtstreeks de stap naar de wereldtop maakte.

Waar Ten Hag nu kan oogsten, blijkt Ajax juist zeer kwetsbaar. De koploper houdt, na het vertrek van directeur Marc Overmars wegens seksueel overschrijdend gedrag, rekening met een verdere ‘onthoofding’ van het technisch hart. Overmars en Ten Hag stuwden Ajax de voorbije jaren naar grote hoogten. Maar net als bij de opvolging van de technisch directeur, begint een eventuele zoektocht naar een nieuwe coach niet uit luxe. Topkandidaten liggen niet voor het oprapen. Op de korte termijn kan Ajax onzekerheid over het aanblijven van de trainer al helemaal niet gebruiken. De ploeg is verwikkeld in een hevige titelstrijd met PSV, ook de tegenstander in de bekerfinale op 17 april.

Meerdere malen kreeg Ten Hag de voorbije maanden de vraag waarom hij zich voor komend seizoen niet vast committeert aan Ajax, ook om aan alle geruchten een eind te maken. Maar in december liet hij al doorschemeren zich klaar te voelen voor zijn eerste grote buitenlandse avontuur. Wel stelde Ten Hag stelde steevast dat hij alleen met dit seizoen en met Ajax bezig is. Die bewering gaat niet langer op, ook omdat Manchester United de sollicitatiegesprekken niet tot na het seizoen wenst uit te stellen.

Meer transferperikelen Ten Hag is niet de enige steunpilaar van Ajax die in de cruciale laatste maanden van het seizoen voorsorteert op zijn toekomst. Uitblinker Noussair Mazraoui sprak al met meerdere clubs, waarbij Barcelona als meest waarschijnlijke vervolgbestemming geldt. Ook Bayern München heeft belangstelling voor de rechtsback. Bayern is ook de beoogde bestemming voor Ryan Gravenberch, die hoopt op een spoedig akkoord met Ajax. Andre Onana maakt zich op voor zijn presentatie bij Internazionale. Mogelijk laten meerdere spelers hun toekomstplannen afhangen van wat er met Ten Hag gebeurt.

