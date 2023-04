Als de geboortemaand tegenzit en je redt het als profvoetballer, moet je mentaliteit bovengemiddeld zijn

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Milos Kerkez

Milos Kerkez. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Inmiddels is Kerkez, volgens de door kenners betrouwbaar geachte site Transfermarkt, 10 miljoen euro waard. De jongen is 19 jaar en nog eens iets: hij is van november, dus wat betreft het geboortemaandeffect zat alles tegen bij het begin van zijn loopbaan. Toch was hij ook donderdag weer de beste speler van AZ met zijn permanente drang naar voren. Zijn diepgang is onstuitbaar. De absoluut belangrijke geboortedatum in het profvoetbal, tot half april moet je jarig zijn anders kun je het gemiddeld vergeten met je carrière, houdt geen rekening met een onmeetbaar aspect als mentaliteit. Kerkez heeft de ambitie en de overlevingsdrift van een Haaland, die ik tegen Bayern bij een corner, toen City zo’n Roda-rijtje had gevormd van sterke koppers, als eerste in die rij dwars door twee Duitsers heen zag beuken. Ook zijn geboortemaand is ongunstig: eind juli. Toen Kerkez werd gewisseld kostte het me moeite hier een voor de hand liggende reden als vermoeidheid aan vast te knopen. Een Kerkez wordt niet moe. Kerkez blijft gaan totdat hij neervalt. Misschien was dat moment dichtbij en kon Pascal Jansen dat beter bekijken dan ik. Kerkez vervangen door Mees de Wit leek me geen wissel vergelijkbaar met het inbrengen van Dybala. Gelukkig bleek Mathew Ryan een betere penaltykiller dan de gelauwerde Bart Verbruggen en mogen de middenvelders van AZ in de halve finale kennismaken met Declan Rice en Lucas Paquetá.

Een 8 voor Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Ik wil het hier niet alleen hebben over Hartman om de voornaam Quilindschy twee keer te kunnen optikken. Liever niet zelfs, fouten liggen op de loer. Over Kerkez gesproken: Hartman is van hetzelfde laken een pak: onverzettelijk en, let op, ook geboren in de maand november. Als de geboortemaand tegenzit en je redt het als profvoetballer, moet je mentaliteit bovengemiddeld zijn. Je zou als trainer van Owen Wijndal, geboren op 28 november, hem als huiswerk elke week een wedstrijd van Kerkez of Hartman moeten meegeven en dan gedetailleerd overhoren.

We kunnen Mourinho wel loven voor zijn wissels: het inbrengen bij Roma van Dybala en Abraham kostte Feyenoord de wedstrijd, maar we kunnen hem beter feliciteren met een bank waarop dit soort voetballers van wereldklasse zitten. Trauner is best een aardige centrale verdediger, zeker geholpen door jongens als Wieffer en Geertruida, maar Dybala, de sub-Messi, is veel te goed voor hem. Wat een fantastische invalbeurt van dit op 15 november geboren supertalent. Waarschijnlijk kan dat drukverband om zijn dijbeen er nooit meer af, maar ook aan het eind van de verlenging was hij nog betrokken bij het vierde doelpunt met een passje buitenkant links op Abraham. Mourinho pakte de credits, maar Roma won door het talent van Pellegrini, Abraham en Dybala.

Een 5 voor Jens Odgaard

Jens Odgaard. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Ze hebben bij ESPN iemand aangenomen voor het vergaren van nutteloze feiten. Jan Joost van Gangelen: ‘De laatste keer dat AZ en Anderlecht een verlenging tegen elkaar speelden was tijdens het Palingoproer van 1886, precies 101 jaar voordat Jan Vertonghen werd geboren.’ Daarna: ‘Feyenoord speelde nog nooit een verlenging in Rome.’ Tot slot: ‘Jens Odgaard werd gekocht van Sassuolo. De laatste keer dat Sassuolo een speler uit Nederland kocht was dat Gianluca Scamacca van Jong PSV. Inmiddels speelt Scamacca voor West Ham, de volgende tegenstander van AZ in de Conference League.’

