Als Ajax niet twee keer wint van Napoli, wordt overwinteren in de Champions League wel heel lastig

Alfred Schreuder wachten twee cruciale weken als trainer van Ajax. De duels met Napoli in de Champions League kunnen het seizoen maken en breken.

Het puntje dat Ajax ruim twee weken geleden op Anfield uit het vuur had kunnen slepen, was op basis van de krachtsverhoudingen misschien niet verdiend geweest, maar met een 1-1 gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Liverpool had de wereld er stukken rooskleuriger uitgezien voor de Amsterdammers.

Een punt pakken ín Liverpool is sowieso een bonuspunt in een poule waarin ook Napoli en Rangers FC uitkomen, terwijl Ajax met een remise de gedoodverfde groepswinnaar voorlopig even op drie punten achterstand zou hebben gehouden, aangezien Liverpool de eerste wedstrijd bij Napoli met 4-1 had verloren.

Stevig bolwerk

Maar de late kopgoal van Joël Matip heeft zijn vernietigende werk gedaan. Als Ajax ook na het WK en de winterstop nog in de Champions League wil spelen, dan is de vermoedelijke eis in het restant van de groepsfase een loodzware: twee keer winnen van de huidige koploper van de Serie A.

Ajax kan de borst natmaken voor de dubbele ontmoeting (dinsdag eerst in de Johan Cruijff Arena, een week later in Napels) met een clubteam dat onder de huidige trainer Luciano Spalletti een stevig bolwerk is geworden. De laatste competitiezege van Napoli was tegen AC Milan: 1-2 in San Siro.

Bijna op hetzelfde moment verloor Ajax in Alkmaar met dezelfde cijfers van AZ. De energie die de tegenstander in de wedstrijd stak, was de ploeg van Schreuder te veel. Vijf dagen na de klap in Liverpool raakte Ajax in eigen land de koppositie in de eredivisie (op doelsaldo) kwijt aan PSV.

Vertrouwen tanken

De meeste spelers van Ajax waaierden in de dagen daarna uit over de wereld om interlands te spelen. Acht van hen – en uiteindelijk negen, toen ook Brian Brobbey werd overgeheveld van Jong Oranje naar het grote Oranje – tankten vertrouwen in het Nederlands elftal, dat van Polen en België won en de finale van de Nations League bereikte. Maar een kanttekening is op zijn plaats: bondscoach Louis van Gaal vraagt in Oranje andere dingen van de spelers dan Schreuder bij Ajax.

Steven Bergwijn, scorend tegen Polen, heeft in de nationale ploeg de vrijheid voorin (samen met Memphis Depay), en zit dus veel minder vastgebakken in zijn rol dan als linksbuiten van Ajax. Bovendien gaf zijn interlandtreffer nog eens aan hoezeer Bergwijn gedijt bij een sterk aanspeelpunt in de spits. Vincent Jansen fungeerde in de aanloop naar het doelpunt als ijzersterk ‘kaatsbord’. Een rol die ook Brobbey kan vervullen, maar sinds de ruime zege (4-0) op Rangers FC is Mohammed Kudus de eerste spits voor Schreuder. Een heel ander type, meer zwervend en zoekend naar zijn eigen ruimte voor een actie of dribbel.

Timber als regelaar

Ook voor Daley Blind zijn de verschillen groot. Als linksback in een systeem met drie centrale verdedigers kan hij zich vooral bezighouden met de opbouw/aanval en worden zijn kwetsbaarheden (gebrek aan snelheid) in Oranje veel minder op de proef gesteld. Datzelfde geldt voor Jurriën Timber, die overladen werd met complimenten na zijn vlekkeloze optredens tegen Polen en België. De jonge centrale verdediger kan zich volledig richten op zijn eigen taak, net als Nathan Aké. Tussen die twee in opereert aanvoerder Virgil van Dijk als dirigent. Hij regelt, stuurt, praat, coacht, motiveert en hij denkt ook voor anderen.

Bij Ajax moet Timber óók de regelaar zijn die tussen de jonge rechtsback Devyne Rensch en de onwennige nieuwkomer Calvin Bassey de touwtjes in handen neemt. Dat gaat gepaard met de nodige misverstanden. Het eerste tegendoelpunt in Liverpool, en de tweede goal van AZ, waren een voorbeeld van miscommunicatie in de laatste linie van Ajax.

Rugblessure

Twee andere Ajacieden zijn met gemengde gevoelens teruggekeerd van het Nederlands elftal: Steven Berghuis met een rugblessure, Davy Klaassen met het uitgesproken vertrouwen van Van Gaal, hoewel hij bij Ajax geen basisplaats heeft. In Oranje ziet de bondscoach Klaassen naast Frenkie de Jong en Berghuis als balansbewaker op het middenveld. Bij Ajax zorgen Edson Álvarez en Kenneth Taylor al voor die balans en is juist een meer creatieve speler nodig.

Taylor heeft zijn plek onder Schreuder verdiend en zal na zijn debuut in Oranje blaken van het zelfvertrouwen. Brobbey wellicht ook, na zijn twee goals voor Jong Oranje tegen Jong België.

Opwarmertje tegen Go Ahead

Het is te hopen voor de trainer van Ajax dat zijn spelers terugkeren met frisse moed. De klad zat er immers behoorlijk in, de laatste twee duels voor de interlandbreak. De competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles dient zaterdagavond als ‘opwarmertje’ voor het grote werk. Aan Schreuder de taak om de frisheid, scherpte en dynamiek terug te krijgen in zijn elftal.

Hij zal wellicht een beetje moeten buigen in de richting van bondscoach Louis van Gaal – zorgen dat de kwaliteiten van zijn spelers ten volle worden benut en dat zwakheden worden gecamoufleerd. Ajax speelde de laatste twee duels met dezelfde elf spelers in dezelfde formatie. Dat lijkt een doodlopende weg. Veel tijd om de navigatie aan te passen is er niet. Dinsdag al moet Ajax de hoofdroute naar de achtste finales van de Champions League hebben hervonden.

