Alles over Lille - Ajax: Onder 19 verslaat Franse leeftijdsgenoten (1-2)

Ajax staat in de uitwedstrijd tegen Lille OSC in de Champions League voor een nieuwe uitdaging. De koploper van de eredivisie hoopt met een geïmproviseerde defensie weer een stap te zetten richting de achtste finales. Volg in dit liveblog alles in de aanloop naar het duel.