Alles over de transfer van Frenkie de Jong

'Barca biedt 90 miljoen voor De Jong'

Europese topclubs bieden tegen elkaar op in hun jacht op de twee grootste Ajaxtalenten: middenvelder Frenkie de Jong en verdediger Matthijs de Ligt. Volgens Spaanse media heeft Barcelona 90 miljoen over voor De Jong.



Dat zou van De Jong in één klap de duurste Nederlandse voetballer aller tijden maken. Dat is nu Virgil van Dijk, die voor 84 miljoen euro van Southampton naar Liverpool verkaste. Voor Ajax was de duurste transfer die van de Colombiaan Davinson Sánchez, die in 2017 voor bijna 45 miljoen euro naar Tottenham Hotspur ging.



Ajax spint garen bij de prijsopdrijving tussen de Europese topclubs. Zowel de belangenbehartigers van De Jong (21) als van Matthijs de Ligt (19) spraken de afgelopen maanden met clubs als Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus en Barcelona.



Een delegatie van Barcelona was vorige week in Amsterdam om te praten met de zaakwaarnemer van De Jong, Ali Dursun. In de Spaanse krant Mundo Deportivo zei technisch directeur Eric Abidal: “Of De Jong naar Barcelona komt, moet je aan hem vragen. Wij kunnen enkel wachten.”



De Jong staat ook in de belangstelling van Paris Saint-Germain en Manchester City. Dat heeft ervoor gezorgd dat Barcelona nu een ultieme poging doet om PSG af te troeven op de markt. Volgens Marca en ÁS, ook Spaanse sportkranten, is de deal al rond, maar Ajax wilde dat maandagochtend niet bevestigen.



Manchester City leek al eerder afgehaakt in de race om De Jong, tot teleurstelling van trainer Pep Guardiola, maar strijdt nog wel voor Matthijs de Ligt. City heeft concurrentie van, onder meer, Juventus.



Eind december was De Ligt voor de Golden Boy, de prijs voor Europees talent van het jaar, in Turijn. Daar sprak vader Frank de Ligt met vertegenwoordigers van de Italiaanse kampioen. “Maar dit is niet de enige club die geïnteresseerd is,” zei De Ligt senior toen tegen Tuttosport.



Ajax dacht zo’n 60 miljoen euro voor De Ligt te kunnen beuren, maar dat bedrag zou nu best eens flink hoger kunnen liggen. De Ligt zal de komende weken zijn beslissing nemen. Zowel De Jong als De Ligt wil pas na dit seizoen bij Ajax vertrekken.