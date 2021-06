Alles of niets bij Oranje, ook voor de plek naast Depay

Malen (m) en Depay vinden elkaar tegen Noord-Macedonië. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Malen staat te trappelen, Weghorst is lang niet van plan om zijn plek op te geven. Zo ziet het er dinsdag uit bij de eerste training van Oranje in fase twee van dit EK. De wisselspelers uit de laatste poulewedstrijd tegen Noord-Macedonië trainen. Een serie kleine partijtjes ‘op scherp’. We zien Wout Weghorst. Zeurend en zuigend. Hij laat zich gelden, de spits die voelt dat zijn territorium wordt bedreigd.

De jager is Donyell Malen. Normaliter vaste klant bij dit soort trainingen, maar vandaag niet. Hij bekijkt de sessie van de wissels op zijn gemakje in het zonnetje. Ontspannen rekkend en strekkend met de rest van de basisploeg.

Online poll

In de pikorde is bij Oranje veel vast komen te staan na drieënhalve week EK-campagne. Maar wie de beste spitsenpartner van Memphis Depay is nog niet. Althans, voor het grote publiek niet. Bij een online poll kiest 84 procent van de bijna 20.000 stemmers nu voor Malen komende zondag in de spits bij de achtste finale. Anderhalve week geleden kreeg Weghorst nog zo’n score. Die wisselende uitslag geeft maar weer aan hoe vergankelijk de gunst van de kijker is.

“Eerlijk gezegd heb ik zelf niet veel gezien of meegekregen van reacties op mijn spel tegen Noord-Macedonië,” zegt Malen. “Ik heb gewacht op mijn kans. Natuurlijk smaakt het naar meer.”

Druk zetten

Hij sloot aan in een driehoek met Depay naast zich en Georginio Wijnaldum in hun rug. Hoe dat was? “Het zijn ervaren spelers die weten wat er wordt gevraagd. Als je met hen speelt, worden dingen makkelijker en duidelijker. Hoe je verdedigend moet staan bijvoorbeeld. Of bij het druk zetten. Wanneer je dat het beste wel doet of juist niet.”

Opvallend was bij Oranje zijn onbaatzuchtigheid voor het doel. Sowieso heeft Malen in 93 minuten speeltijd bij dit EK van alle Oranjespelers het vaakst een kans voorbereid voor een ander. Dat wijkt af van zijn rol bij PSV, waar hij dit seizoen juist bovenaan stond met zelf uithalen. Uit alle hoeken en standen vuurde hij op doel.

Hij begint zelf ook te lachen als het contrast ter sprake komt, en lost het in zijn antwoord handig op. “Denzel (Dumfries) komt dit EK ook wel heel erg goed mee op langs de flank. Als iemand zo vrij komt voor het doel, dan geef je hem de bal natuurlijk.”

Wat het vooral is: Oranje kent een andere hiërarchie. PSV is niet voor niets druk bezig ervaring en leiderschap in te kopen met Marco van Ginkel en de Braziliaan André Ramalho. En ook Davy Pröpper keert terug.

In de etalage

De kans is klein dat Malen nog met hen gaat samenspelen. Dit EK is zijn etalage. En hij ruikt nú zijn kans, een verrassing aangezien een prominente EK-rol in maart nog ver weg leek. Uit in Turkije kreeg Malen ook een kans in de basis, toen als linksbuiten. Aanvallend kon hij geen potje breken en bij het meeverdedigen veroorzaakte hij onnodig een strafschop.

Sinds dat pak slaag (4-2) speelt Oranje zonder vaste buitenspelers. Maar Malen kan ook in de spits. Bij het samenspel met Memphis Depay ziet hij een connectie. “We passen goed bij elkaar, Memphis en ik. Hij hielp me ook toen ik erin kwam bij mijn debuut.”

Dat was in september 2019 in Hamburg. Malen viel in en scoorde direct. Op de tribune van het Volkspark Stadion kregen zijn ouders kippenvel. Maandag waren ze er ook bij in de Johan Cruijff Arena. Voor de training van dinsdag kreeg Malen zijn oma aan de lijn. Eerder liet hij al eens een foto zien in de tuin bij haar. Hij, een ventje van zes, leunde tegen een schuurtje met een shirt van Oranje. Op een andere foto uit die tijd stond hij als jongetje denkbeeldig in de rij bij het Wilhelmus. Handje op het hart, net als een echte international. “Ik ben van ver gekomen,” glundert Malen vandaag. Zijn ogen glimmen. “En daarmee doel ik niet op mijn lange knieblessure, maar op dat jongetje dat al heel vroeg droomde van het Nederlands elftal.”

Zal hij teleurgesteld zijn als de bondscoach toch niet voor hem kiest in de achtste finale? “Elke speler wil starten. We hebben allemaal nog tijd om ons te laten zien. Ik weet wat ik kan.”