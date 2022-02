Alles ligt weer open nu Ajax opzichtig faalde tegen energiek Go Ahead

Tadic, Alvarez, Blind en Mazraoui verlaten teleurgesteld het veld na het verlies tegen Go Ahead Eagles. Beeld ANP

Andre Onana is de komende weken zeker van zijn plek. Remko Pasveer en Jay Gorter zijn geblesseerd. “Zij zijn voorlopig uitgeschakeld,” zei trainer Erik ten Hag na de nederlaag tegen zijn oude club. De huidige tweede doelman van Ajax is Charlie Setford, 17 jaar jong. “Het is een erg ongelukkige situatie.”

Net zoals het debuut van Onana tegen Willem II – zes jaar geleden in de Johan Cruijff Arena werd het 1-2 – verliep zijn comeback tegen Go Ahead dramatisch. De Kameroener maakte een nerveuze indruk. Wat niet meezat: de eerste de beste doelpoging van Inigo Córdoba, in de achttiende minuut, werd van richting veranderd en vloog over de Ajaxkeeper heen in de verste hoek.

Het was meer dan een jaar geleden dan Onana onder de lat stond in een competitiewedstrijd. De laatste keer was op 31 januari 2021 tegen AZ. Hij keepte de afgelopen maanden wel één keer in het bekertoernooi, een wedstrijd in de Champions League (Besiktas uit) en een paar interlands op de Afrika Cup. Ten Hag: “Andre maakt op de trainingen een bijzonder goede indruk. Maar een training is geen wedstrijd. Hij heeft inderdaad speelminuten nodig om meer ritme te krijgen, maar ik denk dat hij snel weer op zijn hoge niveau is. Aan de tegendoelpunten vandaag kon hij niets doen.”

Kostje gekocht

Uitgerekend in het stadionnetje waar de carrière van Onana in 2016 een enorme impuls kreeg, zakte de moed hem nu een paar keer in de schoenen.Na zijn mislukte debuut kreeg de talentvolle doelman van toenmalig trainer Peter Bosz een herkansing tegen Go Ahead. Onana stopte in dat duel onder meer een penalty van Leon de Kogel en zijn kostje was gekocht.

Aan het eind van dat seizoen stond Ajax in de finale van de Europa League, en twee jaar later zelfs in de halve finales van de Champions League. De Kameroener groeide uit tot een van de betere keepers in de wereld. Niets leek een mooie transfer naar een Europese topclub in de weg te staan.

Totdat Onana op 5 februari vorig jaar een schorsing van twaalf maanden kreeg voor het gebruik van het verboden middel furosemide. Die straf werd in hoger beroep teruggebracht tot negen maanden. Onana is al enige tijd speelgerechtigd, maar hij maakte zich intern bij Ajax en onder de supporters impopulair door zijn contract niet te verlengen. Hij vertrekt daardoor na dit seizoen transfervrij, naar Inter is de verwachting, en laat Ajax met lege handen en een slecht gevoel achter.

Trainer Erik ten Hag wilde Onana wel bij de selectie houden, voor noodgevallen. En die nood is er nu. Met talisman Pasveer is Ajax bezig aan een geweldig seizoen. Hij kreeg pas vijf goals tegen in de eredivisie. Onana moest in Deventer in de eerste helft al twee goals slikken. Na gepruts in de defensie dook Philippe Rommens voor hem op. De middenvelder had de hoek voor het uitzoeken.

Zwaar onvoldoende

Vooral de rechterflank van Ajax, die door trainer Erik ten Hag sterk was gewijzigd, opereerde zwaar onvoldoende. Perr Schuurs, vervanger van de geblesseerde Jurriën Timber, zat een aantal keer flink mis bij hoge ballen. Rechtsback Devyne Rensch kon na één beroerde helft alweer inrukken. Ten Hag greep terug op Noussair Mazraoui, die zelf aangaf vanwege fysieke klachten niet in de basis te kunnen beginnen.

“Die noodgedwongen wisselingen vertellen een deel van het verhaal,” zei Ten Hag na afloop. “Automatismen ontbraken, dat kostte ons twee goals. Maar deze spelers hebben vaker en op het hoogste niveau voor ons gespeeld. Het is een falen van het team, niet van slechts twee of drie spelers. Aan de bal kwamen we afspraken niet na, we hadden moeite met de energie die Go Ahead in de wedstrijd stopte. Dat moeten we onszelf kwalijk nemen. Na de winterstop hebben we dat goed gedaan, vandaag was het er niet.”

Na een uur moest Ten Hag het noodscenario al uit de kast halen. Hij bracht met Danilo een tweede centrumspits op het veld en met Ryan Gravenberch een verse middenvelder. Zij losten Edson Álvarez en Davy Klaassen af. Het leverde in de 64ste minuut de aansluitingstreffer (1-2) op van Steven Berghuis, die profiteerde van een verkeerde terugkopbal van Gerrit Nauber.

De slotfase was hectisch, Ajax nam Go Ahead in een beklemmende greep, maar de roodgele muur brak niet. Net als eerder dit seizoen in de Arena, toen het 0-0 werd.

Voor wie anders vermoedde: de kampioensstrijd is nog lang niet gestreden. Berghuis: “Of er paniek is na dit verlies? Dat denk ik niet. Het was slecht, dat gebeurt soms in een seizoen. Aan ons de taak om te reageren. En de complimenten aan Go Ahead Eagles. Ze hebben vijf punten van ons afgesnoept, en dat is binnen hun mogelijkheden heel knap.”

