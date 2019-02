Alles is anders bij Ajax na de winterstop

Want de grootmacht uit Spanje speelde allang niet meer als de ploeg die vier keer in de laatste vijf jaar de Europese titel veroverde. Zonder de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo was het echt allemaal veel en veel minder.



Amper twee maanden later lijkt alles helemaal anders. Onder de nieuwe trainer Santiago Solari heeft Real inmiddels de laatste zes competitieduels met af en toe indrukwekkend voetbal gewonnen.



En Ajax? Die ploeg is geen schim meer van de formatie die Bayern München meer dan goed partij heeft geboden en Benfica is voorgebleven in de groepsfase van de Champions League.



"Voetballen, voetballen," smeekten de meegereisde fans van de nummer twee van de eredivisie tijdens het duel met Heracles Almelo. Ze deden dat tevergeefs. Ajax verloor met 1-0. De vier competitiewedstrijden van de tweede competitiehelft hebben slechts vier punten opgeleverd. De eerste landstitel in vijf jaar raakt steeds verder uit zicht.



Trainingskamp Florida

Trainer Erik ten Hag geeft nooit op, vertelde hij ook na de zeperd in Almelo. De geboren Tukker rekent op een snelle ommekeer, al haastte hij zich ook te zeggen dat het nu best lastig is allemaal.



De coach van Ajax ziet zo veel fout gaan na de winterstop. Feyenoord counterde zijn ploeg weg (6-2). Heerenveen scoorde viermaal in de Johan Cruijff ArenA (4-4). En het bescheiden Heracles boekte tegen Ajax pas de derde zege in de laatste elf competitieduels (1-0).



Wie Ajax ziet voetballen, die vraagt zich af wat er tijdens het trainingskamp in Florida is gebeurd. Frenkie de Jong lijkt de laatste maand in de verste verte niet op de speler waarvoor FC Barcelona met alle bonussen meegerekend zo'n 86 miljoen euro gaat betalen. Dusan Tadic, Daley Blind en Hakim Ziyech blijken geen leiders als het even tegen zit. En André Onana blundert plotseling als Kostas Lamprou, de verguisde tweede doelman in Amsterdamse dienst.



'Schandalig, slordig'

Matthijs de Ligt kon wel huilen na de nederlaag tegen Heracles. Toch nam de 19-jarige verdediger zijn verantwoordelijkheid en maakte hij een rondje langs alle aanwezige cameraploegen en journalisten.



"Schandalig, slordig, voetballen zonder je hart," zei hij onder meer. Eigenlijk snapte De Ligt er niets meer van. Al hoopt hij, misschien tegen beter weten in, dat zijn ploeg woensdag weer opstaat als Real Madrid te gast is in de Johan Cruijff ArenA. "Want we hebben ook bewezen dat we het wel kunnen."



