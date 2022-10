Alles draait om koppeltjes vormen

Beeld Artur Krynicki

Een 8+ voor Edson Álvarez

Ik las het interview in de VI met Edwin van der Sar. Het sleutelwoord was ‘koppeltjes’.

Het systeem, 4-3-3 of anderszins, was nergens te bekennen in de tekst. Het woord koppeltjes viel regelmatig. Toen Berghuis werd aangetrokken kwam hij in een ‘draaiend geheel’. Van daaruit vormden zich de koppeltjes. Ik wou dat ik dit eerder had geweten. Van der Sar: ‘Koppeltjes in de basis-elf moeten vorm krijgen.’

En ik maar kijken vanaf de kant of ze nog wel met de punt naar achteren speelden, volgens de Cruijffdoctrine. Blijkt die aan de Ajaxtop allang te zijn losgelaten. Koppeltjes vormen is het uitgangspunt. Vorm je geen koppeltjes, ben je nergens. Napoli-aankopen Anguissa, Raspadori, Kvaratskhelia, Simeone, Kim, Olivera: ‘Koppeltjes? Waar?’ Iedereen zoekt naar koppeltjes. Van Dijk, Salah, Fabinho bestuderen Ajax. Hun conclusie? ‘Wij willen koppeltjes.’ Alleen Álvarez is een koppeltje op zich.