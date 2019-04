Allegri bevestigt: Ronaldo in de basis

Spaanse leiding

De arbitrage bij het eerste duel tussen Ajax en Juventus in de kwartfinales van de Champions League is in Spaanse handen. De UEFA heeft Carlos del Cerro Grande aangesteld als scheidsrechter. Hij krijgt assistentie van drie landgenoten: twee grensrechters (Juan Carlos Yuste, Roberto Alonso) en een VAR (Alejandro Hernández). Ook de assistent van de VAR komt uit Spanje (Juan Martínez). De vierde official op het veld is een Griek, Tasos Sidiropoulos.



Del Cerro Grande is geen onbekende voor Ajax. Hij leidde eerder dit seizoen de thuiswedstrijd van de Amsterdammers tegen AEK Athene in de groepsfase van de Champions League (3-0). Ajax kwam de Spaanse scheidsrechter in 2017 ook al tegen in de voorronde van de Champions League in Frankrijk tegen OGC Nice (1-1).