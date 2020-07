Alleen in afgeslankte vorm is Marathon van Amsterdam mogelijk

De snelle lopers tijdens de Marathon van Amsterdam. Beeld ANP

Bij Le Champion, organisator van de marathon, is het de komende weken alle hens aan dek om in augustus een plan aan de gemeente Amsterdam te presenteren. Met het plan hoopt Le Champion aan alle richtlijnen te voldoen. Daarvoor wordt nauw overleg gevoerd met de betrokken diensten vanuit de gemeente.

“De keuzes van Rotterdam en Eindhoven staan los van onze marathon,” zegt Ron van der Jagt, directeur van Le Champion. “Wel zijn we ervan bewust dat de marathon niet door kan gaan op de oude manier, de versie van 2020 zal in een flink afgeslankte vorm plaatsvinden. Laat ik het in ieder geval als Johan Cruijff zeggen: zolang de marathon niet is afgelast, gaat het evenement door. Dat is logisch.”

Tienduizenden mensen

Dat betekent dat er geen bij-evenementen zijn in de Sporthallen Zuid, zoals de expo of de pasta-party. “Ook het publiek kan niet zomaar overal langs het parcours komen staan,” zegt Van der Jagt. “Daarnaast gaan we het deelnemersaantal beperken. Er kunnen niet tienduizenden mensen door de straten van Amsterdam hardlopen.”

Le Champion wil dat het hardloopevenement veilig en verantwoord verloopt. De gemeente geeft de organisator daar dan ook de nodige tijd voor. “Normaal gesproken had de vergunningsaanvraag al bij de gemeente moeten liggen, daar hebben we nu meer tijd voor gekregen. De Marathon van Amsterdam staat erom bekend dat topsport en breedtesport hand in hand gaat. Dat is ook dit jaar het uitgangspunt.”

Eerder sprak Van der Jagt al over een minimumvariant met alleen de beste lopers ter wereld die louter rondjes door het Vondelpark zouden lopen. “Inmiddels weten we dat sporten in de buitenlucht minder gevaar oplevert dan binnen. Alleen zitten we als organisatie nog wel met het feit dat deelnemers bij de start anderhalve meter afstand van elkaar moeten blijven houden.”

In mei werd al bekend dat de Dam tot Damloop, ook van Le Champion, niet door zou gaan in september. Van der Jagt wilde geen afgeslankte versie, zo liet hij in mei weten. De Dam tot Damloop trekt jaarlijks zo'n 45.000 hardlopers naar Amsterdam.