Alleen Blauw-Wit speelt tijdens coronastop

Amateurvoetbal

In de competities in de hoogste klassen van het amateurvoetbal werd dit weekeinde bijna nergens meer gevoetbald. Dit vanwege het feit dat het door de coronamaatregelen voorlopig niet is toegestaan om na 17.00 uur te sporten en te trainen. De KNVB heeft daarom besloten de winterstop al te laten beginnen. Op vrijwillige basis mochten wel nog inhaalwedstrijden worden gespeeld. Zaterdag derdeklasser Blauw-Wit kwam als enige Amsterdamse club in deze zogeheten A-categorie in actie. De ploeg van coach Jan de Haze speelde in en tegen Beverwijk.

Beide selecties hadden, door de strenge coronaregels, anderhalve week niet getraind. Daar was tijdens het duel bij Blauw-Wit niet veel van te merken. Dat won overtuigend met 6-1. De doelpunten van Blauw-Wit werden gemaakt door Rachid El Yaakoubi (twee), Chakib Tayeb (twee), Saïd Bentohami en Mustapha El Aamrani. “We hebben gelukkig nog een wedstrijd kunnen spelen,” aldus Blauw-Witcoach De Haze. “Zonder training was het niet ideaal. Ik heb in mijn team gelukkig veel routiniers. Die zijn slim genoeg met deze lastige omstandigheden om te gaan.”

Blauw-Wit staat door de overwinning op de gedeelde tiende plaats in de zaterdag derde klasse A met zes punten uit zeven wedstrijden. De Haze: “We gaan met een goed gevoel deze verplichte winterstop in. We proberen de komende weken wel tijden te vinden om te trainen en oefenwedstrijden te spelen. Ik hoop echt van harte dat in januari de competitie weer door kan gaan.”

Basketbal

De basketbalcompetitie bij de mannen is na een onderbreking van een paar weken juist weer hervat. De competitie lag stil omdat thuis spelende clubs van de basketbalbond wedstrijden mochten uitstellen als ze niet zonder publiek wilden spelen. De meeste clubs kozen daarvoor in de hoop dat in december weer toeschouwers welkom zouden zijn.

Het uitstellen van wedstrijden mag nu niet meer van de bond en dus speelde Apollo Amsterdam zondag in een lege sporthal De Maaspoort tegen de ongeslagen koploper Den Bosch. Apollo kwam er niet aan te pas en verloor kansloos met 90-63. Apollo staat na de nederlaag op de vijfde plaats.

Handbal

De handballers van Aalsmeer hebben in de Bene-League overtuigend gewonnen van het Belgische Hasselt. Het werd in sporthal de Bloemhof 39-16 voor de landskampioen. Bij rust stond Aalsmeer al met 18-6 voor. Destin van Dijk, Don Hartog, Vaidas Trainavicius en Donny Vink maakten allemaal zes doelpunten. Aalsmeer staat op de derde plaats op de ranglijst. De beste vier ploegen plaatsen zich aan het einde van de competitie voor het finaleweekeinde.

De handbalsters van VOC hadden in de vrouweneredivisie weinig moeite met Borhave. De club uit Amsterdam-Noord won thuis met 35-25. VOC blijft daardoor tweede met twee punten achterstand op de nog ongeslagen koploper Venlo.

Korfbal

Blauw-Wit heeft de Noord-Hollandse derby tegen KZ nipt gewonnen: 17-16. Het winnende doelpunt in Koog Zaandijk viel, net als vorige week tegen KCC, in de slotseconden. Mike van de Reep schoot vier seconden voor tijd een vrije worp raak voor Blauw-Wit, waar coach Mark van der Laan door een schorsing niet op de bank zat. Roos Verheugt werd met vijf doelpunten topscorer aan Amsterdamse kant. Blauw-Wit staat met vier punten uit drie wedstrijden op de gedeelde tweede plaats.