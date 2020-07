Alle duels Oranje in 2020 in Amsterdam vanwege corona

De Johan Cruijff Arena. Beeld ANP

De KNVB heeft voor Amsterdam gekozen, omdat de extra maatregelen die nodig zijn vanwege het coronavirus het best in het stadion van Ajax kunnen worden toegepast.

De Johan Cruijff Arena biedt volgens de KNVB meer ruimte dan andere stadions in ons land, zowel op als ‘onder’ de tribune. Dat geeft de gelegenheid wedstrijden op de meest veilige manier af te werken, onafhankelijk van het aantal fans dat kan worden toegelaten. Bovendien is het stadion onderdeel van het Europese Football Innovation Platform, waar nieuwe ideeën en innovaties ontstaan die de voetbalwereld kunnen helpen zich aan te passen aan de impact van het coronavirus.



Tenslotte heeft een vaste thuishaven in deze onzekere tijden ook praktische voordelen. De benodigde aanpassingen en logistieke maatregelen hoeven in principe maar eenmaal in kaart gebracht te worden. Daarna kunnen deze als het nodig is worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden.