Alle Ajacieden kregen voor het WK een appje met succeswensen van Schreuder, behalve Daley Blind

Juli 2022, Bramberg. De nieuwe Ajax-coach Alfred Schreuder tracht tussen de Oostenrijkse bergen de basis te leggen voor titelprolongatie. Zo verwelkomt hij zijn grootste aankopen, instrueert hij zijn basisploeg voor een bord met magneetjes langs het trainingsveld en poogt hij met veel gesprekken de harmonie en weerbaarheid in de groep vast te bewaken. Steeds als Schreuder een paar leiders bij zich roept, zit Blind erbij. Aan de rol van de routinier lijkt dan weinig te veranderen.

Zo’n 150 dagen later slingert zijn club een persbericht de wereld in: Ajax en Blind ontbinden contract. Leek de tobbende landskampioen eerder deze maand nog mee te willen werken aan een transfervrij vertrek van het clubicoon als zich een interessante club meldde, daar ging Ajax nu zelfs over op het verscheuren van Blinds contract. Daarvoor trekt de clubleiding zelfs de knip.

Op een zak geld aasde Blind niet. Integendeel, als het aan de clubman lag, bleef hij trainen om tot een oplossing te komen. Ajax wilde daar echter niet meer op wachten, waardoor het er alle schijn van heeft dat de clubleiding gehoor gaf aan de wens van de trainer om hem niet meer te hoeven verwelkomen op het trainingsveld.

“We zijn de afgelopen dagen met Daley tot overeenstemming gekomen om het nog lopende contract te beëindigen. Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan. Er is met Daley afgesproken dat we samen gaan bepalen bij welke wedstrijd hij in de Arena op een mooie manier afscheid kan nemen van de supporters,” stelt algemeen directeur Edwin van der Sar in een persbericht.

Persoonlijk afscheid

Diezelfde middag hervatten selectiespelers de training bij Ajax, zonder Blind. Hij kwam na afloop persoonlijk afscheid nemen van teamgenoten. Een deel van de groep reageerde verbaasd, ook over het gemak en het tempo waarmee een van de leiders de deur was gewezen. Binnen de selectie overheerst het gevoel dat Blind eruit is gewerkt door Ajax.

Dat het tussen trainer en speler niet goed zat, ondervonden teamgenoten al langer. In Waalwijk bijvoorbeeld, toen na een dramatische eerste helft een bommetje barstte in de kleedkamer. Blind werd vervangen. De wedstrijd erna, tegen Liverpool, verscheen de ervaren linkspoot weer aan de aftrap. Een week later, in Glasgow, nam hij alsnog plaats op de bank toen Owen Wijndal fit genoeg bleek. Toen hij uitviel, gaf Schreuder rechtspoot Devyne Rensch de voorkeur, net als in de topper tegen PSV erna.

Zo degradeerde Blind in een paar weken van eerste tot vierde linksback en vond een vertrouwensbreuk plaats. En als de spelers dat nog niet doorhadden, werd ze dat in Qatar wel duidelijk. Navraag bij internationals leert dat de Ajacieden een appje met succeswensen ontvingen van Schreuder. Op één speler na: Blind. Daar werd in de groep met verbazing naar gekeken.

De clubleiding ondernam de voorbije maanden ook weinig om de band tussen trainer en speler aan te halen. Voor Ajax kwam er nog iets anders bij kijken, namelijk contractvoorwaarden waarmee Blind voor langere tijd een dure reserve kon worden. Dat deed de directie er ook toe besluiten over te gaan tot contractontbinding.

Daarmee krijgt Blind waarschijnlijk de clubs voor het uitkiezen. Interesse is getoond. Directeur Marc Overmars, die Blinds contract kent, laat zich bij Antwerp dolgraag herenigen met de strateeg. Ook Real Sociedad toonde belangstelling. Of Blind op zeer korte termijn ergens tekent, valt echter te bezien.

Record geëvenaard

Dit jaar nog evenaarde Blind het record van Europese wedstrijden in dienst van Ajax. In totaal speelde hij 333 officiële duels voor de club. Hij groeide op steenworpafstand van De Meer op. In de Arena werd hij later over twee periodes zeven keer kampioen. Uitgerekend in de vier jaar waarin Blind voor Manchester United speelde, bleef de landstitel uit in Amsterdam.

Trainer Erik ten Hag noemde Blind een ‘prijzenpakker’ en ‘één van zijn ankers’. De voorbije seizoenen wisten coach en/of speler zijn tekortkomingen (snelheid) behoorlijk te camoufleren en kracht (passing) te accentueren. Dat lukte dit seizoen veel minder.