Ali B noemt pasgeboren zoon Nouri

De rapper en platenbaas deelt een kiekje van hem en z'n (onherkenbare) jongste spruit via Instagram. Ali en Breghje zijn al de ouders van Amin en Omar.



Een verdere toelichting geeft de Almeerder nog niet, maar het lijkt aannemelijk dat de voornaam van z'n zoon een eerbetoon is aan Ajaxvoetballer Abdelhak Nouri. De jonge middenvelder zakte tijdens een oefenwedstrijd in juli vorig jaar ineen op het veld.



Aan de harstilstand die hij daar had hield de Ajacied ernstige hersenschade op. Sinds januari is er weer iets van communicatie met hem mogelijk, vertelde broer Abderrahim vorige week. Zijn neurologische toestand is ook voorzichtig vooruit gegaan.



Nouri's voormalig ploeggenoot Justin Kluivert bracht eerder ook al een bijzonder eerbetoon aan de voetballer. Bij zijn nieuwe club AS Roma speelt hij komend seizoen met rugnummer 34, het oude nummer van Nouri.



Oud-Ajacied Amin Younes doet hetzelfde bij het Italiaanse Napoli. Kevin Diks, met een verleden bij Feyenoord, speelt bij zijn huidige werkgever Fiorentina dit jaar ook met het nummer 34 op zijn rug.