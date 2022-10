Alfred Schreuders donderpreek zal de rust niet doen terugkeren bij Ajax

Was de tirade van Alfred Schreuder, die hij zondagavond na Ajax-Excelsior (7-1) afstak aan het adres van zijn criticasters, begrijpelijk of juist niet? En wat doet het met zijn positie als trainer van Ajax?

Alfred Schreuder was zeker niet de eerste Nederlandse voetbaltrainer die zijn kritische volgers tijdens een persconferentie op de korrel nam – en hij zal ook niet de laatste zijn. Maar zijn emotionele betoog maakte toch vooral duidelijk dat hij zich in het nauw gedreven voelt. Schreuder kon er niet meer boven staan: de vele in zijn ogen ongefundeerde meningen die hij las in de kranten en hoorde op tv, de stemmingmakerij.

De trainer liet zich verleiden tot een aantal stevige uitspraken, verhief soms zijn stem en leek boos en geraakt. De aanwezige verslaggevers die opperden dat een trainer van Ajax nu eenmaal weinig tijd krijgt om een elftal naar zijn hand te zetten, pareerde Schreuder met de stelling dat ‘ze me dan maar moeten ontslaan’. “Dat interesseert me dan ook niet. We werken niet tien, maar zestien uur per dag om Ajax weer succesvol te maken. Dit is ons leven, dit is ons werk.”

Sputterend motortje

Vier maanden is Schreuder nu bezig bij Ajax. De club kende een lucratieve, maar onrustige transferzomer, met elf spelers die vertrokken en tien spelers die nieuw werden aangetrokken. Schreuder husselde zijn elftal sindsdien geregeld door elkaar. Een vlekkeloos begin van de competitie werd gevolgd door een duidelijke nederlaag tegen Liverpool in de Champions League en een desastreus verlopen tweeluik met Napoli. Ook in de eredivisie sputtert het motortje inmiddels.

De kritiek op de trainer was niet mals. Hij liet spelers stelselmatig op de verkeerde positie spelen, was het verwijt, hij durfde de ervaren Dusan Tadic en Daley Blind niet te wisselen, laat staan te passeren, en waarom maakte hij nauwelijks gebruik van de tien aankopen die bij elkaar meer dan 100 miljoen euro hadden gekost?

Ruime zege

Schreuder vond het zondagavond na de ruime zege op Excelsior, waardoor Ajax de koppositie weer inneemt, kennelijk tijd om terug te slaan. Nieuw is het niet dat een trainer zijn gehoor de oren wast. Bondscoach Louis van Gaal zoekt tijdens persconferenties ook geregeld de confrontatie met journalisten als een in zijn ogen suggestieve vraag wordt gesteld of als feiten niet kloppen, maar dat doet hij rechtstreeks. Van Gaal kan dan fel uit de hoek komen tegen de vragensteller, maar hij houdt op die momenten wel de regie.

Schreuder was het zondagavond in het algemeen zat; hij was er klaar mee. Wie hem een ‘softie’ noemde, had nooit met hem in de kleedkamer gezeten. “Journalisten moeten de waarheid schrijven. En anders moeten ze mij even bellen, dan geef ik antwoord als een kerel.”

Zaakwaarnemer

Schreuder had zich boos gemaakt over een artikel waarin stond dat Brian Brobbey, die twee keer scoorde tegen Excelsior, zou ‘wegrotten’ op de reservebank. “Hij is zes keer in tien competitiewedstrijden in de basis begonnen en vaak ingevallen. Brian moet alleen nog harder werken en dan kan hij een topspits in Europa worden.”

Die kleine schimpscheut over het gebrek aan toewijding bij de jonge spits stond niet op zichzelf. Schreuder nam het ook op voor zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic, tevens de manager van Tadic, die te veel macht zou hebben. Malenovic was bij zeker twee transfers – die van Calvin Bassey en Florian Grillitsch – betrokken. Schreuder, wiens stem gaandeweg een octaaf omhoog ging: “Marc Overmars was weg. Het was een extreme transferwindow, met elf spelers die gingen. Voor alle mensen bij ons was dit nieuw. Malenovic heeft uitstekend geholpen.”

Niet sterker

Dat is de keerzijde van zo’n emotioneel betoog: Schreuder plaatste tussen neus en lippen door scherpe kanttekeningen bij het arbeidsethos van Brian Brobbey en bij de (technische) leiding van de club, die na het vertrek van Overmars in handen is van Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. Het is begrijpelijk dat een trainer de aanvallen op zijn persoon en zijn werk wil pareren, maar het optreden van zondagavond maakt Schreuders positie er niet sterker op.

