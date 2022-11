Alfred Schreuder wankelt bij Ajax na derde blamage op rij: ‘Vrezen doe ik niet, maar dit was heel slechte week’

Alfred Schreuder. Beeld Pro Shots / Paul Meima

Schreuder werd tijdens de nederlaag tegen PSV en de remise tegen Vitesse al uitgejouwd in de Johan Cruijff Arena. Op de Oude Meerdijk hing zaterdag een spandoek met ‘Schreuder, rot op’ tegen het uitvak. Na het verspelen van een 1-3 voorsprong tegen Emmen wensen veel supporters een breuk met de tobbende hoofdcoach, maar is het vooral de vraag of de clubleiding dat inmiddels ook verstandig acht.

Zelf wil Alfred Schreuder nog van geen wijken weten. “Nee, vrezen voor mijn job doe ik niet, maar het is een hele slechte week voor ons. Ik weet waar ik aan ben begonnen, al weet ik hoe bepaalde mechanismes werken. Dat hoort ook bij een grote club als Ajax, maar dit is een hele slechte week voor ons. Dat is duidelijk.”

Steeds als Ajax niet verder lijkt te kunnen zinken, bereikt het diepere dalen. Tegen de Drentse degradatiekandidaat zag Schreuder zijn dolende groep zelfs een 1-3 voorsprong weggeven. Na rust ging het volledig mis. “We waren er niet meer bij met ons hoofd,” legde de coach de nadruk op de zwakke helft.

“Ik heb geen normale Ajax-aanval meer gezien. Heel teleurstellend. We waren individueel niet goed, als team niet goed, gingen duels niet goed aan en verspeelden op kinderlijke manieren de bal. Alsof we dachten dat we er al waren,” vervolgde Schreuder, die het puntenverlies vooral een ‘mentale’ kwestie noemde. “Er stond na rust totaal geen team op het veld, terwijl ze elkaar in de kleedkamer er echt wel op aanspreken.”

Alfred Schreuder wil de boer op

Schreuder zelf concludeerde eerder al dat bij Ajax ‘het een en ander’ veranderen moet. Zo vindt de coach zelf, die bij zijn aanstelling hoopte en verwachtte over de inmiddels aan Manchester United verkochte Lisandro Martínez en Antony te kunnen beschikken, dat Ajax de markt weer op moet. “We gaan alles binnenskamers evalueren, maar ik vind wel dat dit team een impuls kan gebruiken. Nee, ik ga niet in getallen praten qua versterkingen. Ik ga ook niet op namen en posities in. Dat doen we intern,” zei Schreuder.

De clubleiding moet bepalen of een trainerswissel de kans op prolongatie van de landstitel vergroot. Zelf gaat Schreuder er vanuit dat hij in 2022 nog voor de groep met teruggekeerde WK-gangers staat. “Het is voor iedereen goed om in de spiegel te kijken. Dat begint bij mij. Of ik in januari nog trainer van Ajax ben? Daar ga ik wel van uit.”

Kenneth Taylor: lichtpuntje in Emmen

Daar hoopt Kenneth Taylor, met twee goals en een assist nog een van de lichtpunten in Drenthe zaterdagavond, ook op. Schreuder kreeg het defensieve lek de voorbije maanden maar niet gedicht, maar de aansluitingstreffer en gelijkmaker van Emmen konden moeilijk in zijn schoenen geschoven worden, vond ook de door bondscoach Louis van Gaal voor het WK opgeroepen Taylor.

“Ja, de trainer heeft invloed op de tactiek, maar uiteindelijk staan wij in het veld. Wij moeten het doen en honderd procent geven. Ik vind dat ook deels onze schuld is dat hij nu onder druk staat. Wij hebben de trainer ook laten vallen,” aldus Taylor. Of hij Schreuder na zijn eerste WK nog terug verwacht te zien als zijn coach? “Dat hoop ik wel.”