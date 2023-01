Alfred Schreuder staat voor een herexamen met zijn spelers: Ajax moet een team worden

Alfred Schreuder. Beeld DeFodi Images via Getty Images

De trainer is de belangrijkste man in de voetbalorganisatie. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Bij Ajax is die functie net zo aantrekkelijk als afstotend. Het is de zwaarste trainersbaan in Nederland, waar de verwachtingen het grootst zijn, en waar vermaak en succes niet los van elkaar worden gezien.

Maar werken met de beste voetballers, gesteund door een uitgebreid team van professionals, en onder uitstekende omstandigheden is ook een geweldige kans om je te ontplooien als trainer. Zie Erik ten Hag, de voorganger van Schreuder, die in vierenhalf jaar bij Ajax indruk maakte en nu bij Manchester United veel geleerde lessen in de praktijk brengt. Zo blaast hij de Engelse topclub, die in een soort comateuze toestand verkeerde, voorzichtig nieuw leven in.

Excuses tellen niet

Dat is ten eerste en vooral de verdienste van Ten Hag. Want met hoeveel kennis en vertrouwen een trainer zich ook laat omringen – de trainer neemt de beslissingen. Hij en niemand anders is verantwoordelijk voor het spel en de resultaten. Het is daardoor soms ook het eenzaamste beroep ter wereld. Excuses voor ondermaats presteren tellen niet, hooguit zijn er verzachtende omstandigheden aan te wijzen.

Na de laatste competitieweek van 2022, toen Ajax al op beschamende wijze uit de Champions League was gekegeld en PSV (1-2), Vitesse (2-2) en Emmen (3-3) nog wat extra zout in de Amsterdamse wond hadden gestrooid, voerde Schreuder een aantal van die in zijn ogen verzachtende omstandigheden aan om de zwaar tegenvallende eerste seizoenshelft te verklaren. De uitgaande transfers van Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Antony en Sébastien Haller hadden de selectie kwalitatief flink uitgehold. Er was tijd nodig om van de aangekochte spelers (onder wie Calvin Bassey, Owen Wijndal, Steven Bergwijn en Brian Brobbey) en de oude kern een nieuw elftal te smeden.

Telkens door het ijs gezakt

Dat klinkt plausibel, maar in de praktijk deed zich iets vreemds voor. Ajax was juist heel vroeg in het seizoen een energiek voetballend en winnend team. De klad kwam er pas gaandeweg in, na de ontluisterende 6-1 thuisnederlaag tegen Napoli in de Champions League. De kracht van Ajax onder Ten Hag, dat er altijd een téam stond – of dat van het team een reactie werd geëist na een wanprestatie of een bittere teleurstelling – was de zwakte onder Schreuder: als team zakte Ajax steeds vaker door het ijs.

Tijdens de winterpauze in Marbella, waar de club met een door het WK uitgeklede selectie een trainingskamp belegde, stak Schreuder, ook de hand in eigen boezem. “Ik had er korter op moeten zitten, eerder moeten ingrijpen.” Daarbij, zei Schreuder, had zijn ploeg ‘nieuwe energie’ nodig.

We weten inmiddels wat die woorden betekenden. Spelers zonder perspectief op speeltijd, zoals Lisandro Magallán, Kik Pieri en huurling Lucas Ocampos zijn – of worden nog – geloosd. En het contract van Daley Blind werd eind december zelfs (voor heel veel geld) ontbonden, omdat Schreuder kennelijk geen dag langer met de kritische routinier wilde werken.

Nieuwe keeper

De clubleiding van Ajax ging ook in op de wens van Schreuder om een nieuwe keeper aan de selectie toe te voegen: Gerónimo Rulli, 30 jaar, werd voor zo’n tien miljoen euro overgenomen van Villarreal CF.

Er zijn veel trainers geweest bij Ajax die het met minder steun hebben moeten doen van de directie. Schreuder zal dat vertrouwen snel moeten terugbetalen. Hij staat voor een herexamen met zijn spelers, die vooral snakken naar duidelijkheid en eensgezindheid. Ajax moet weer een team worden. En dat kweek je niet door elke wedstrijd de opstelling op drie of vier plaatsen te wijzigen en telkens spelers op een andere positie te zetten.

‘Weer voetballen met de energie uit het begin’ Schreuder hervat zondag onder een vergrootglas de tweede competitiehelft met Ajax. “Maar zelf kijk ik niet zo”, blikt hij vooruit op de uitwedstrijd tegen NEC. “We weten dat het beter moet en daar zijn we hard mee bezig.” Vlak na het laatste competitieduel met FC Emmen (3-3) ging Schreuder om de tafel met de clubleiding. “We hebben de eerste helft van het seizoen geëvalueerd. Daar zijn dingen uitgekomen. Daar gaan we mee aan de slag.” Op het eerste oog is er de afgelopen maanden niet heel veel veranderd bij Ajax. De club heeft nog geen nieuwe technisch directeur. Daley Blind is vertrokken naar Bayern München. Gerónimo Rulli wordt de nieuwe eerste doelman en een terugkeer van Hakim Ziyech lijkt niet haalbaar. Ajax wil nog wel een nieuwe centrum­verdediger aantrekken. Voor die positie lijkt de Argentijn Leonardo Balerdi (Olympique Marseille) een belangrijke kandidaat. Ondanks alle kritiek van supporters heeft Schreuder een goed gevoel over de tweede helft van het seizoen. “We moeten weer gaan voetballen met de energie van in het begin van het seizoen”, zegt hij. “Onze laatste trainingen zien er goed uit, maar ik snap dat het om wedstrijden gaat. ­ We hebben de groep waarmee we trainen ook verkleind. We trainen nu met zo’n vier spelers minder. Ik denk dat het goed is om minder ontevreden spelers te hebben.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: