Alfred Schreuder: ‘Noa Lang mee naar Ajax? Daar komt hij net vandaan’

Alfred Schreuder. Beeld Belga

Angst om de succesvolle Ten Hag op te volgen heeft hij niet, zo benadrukte hij opnieuw. “Zo denk ik niet. Ik ben ervan overtuigd dat ik ook succesvol kan zijn. Daar heb ik geen angst voor. Spelers vertrekken, maar er zullen ook nieuwe spelers worden teruggehaald. Het voordeel is dat ik Ajax ken, ik heb eerder bij de club gewerkt. Ik ken de manier van werken van Erik, dus zoveel anders dan toen zal het niet worden, al ben ik dan deze keer hoofdtrainer in plaats van assistent.”

Alfred Schreuder kampioen met Brugge

Schreuder, die kampioen werd met Club Brugge, werd ook gevraagd naar de toekomst van Noa Lang, voormalig speler van Ajax. “Noa is een geweldige speler die nog veel stappen kan maken. Mee naar Ajax? Daar komt hij net vandaan. Ik denk dat er voor Noa een prachtig podium zal zijn in het buitenland als hij weer een stap gaat maken.”

Ook gaf Schreuder aan dat Hans Vanaken het niveau van Ajax aan zou kunnen: “Hans is een topspeler, Hans kan qua voetbal honderd procent bij Ajax spelen. Of er veel spelers in België het niveau van Ajax aankunnen? Jawel, er zijn er wel een paar. Ook bij mijn ploeg wel, ja. Ajax is enorm gegroeid de laatste jaren. Praat je over Ajax in de eredivisie of praat je over Ajax op Champions Leagueniveau? De Champions League winnen? Uiteindelijk gaan we daarvoor ja,” zei de nieuwe Ajaxcoach met een glimlach.