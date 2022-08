Alfred Schreuder lijkt drie weken voor de Champions League zijn ideale aanval gevonden te hebben

Bergwijn en Antony vieren een doelpunt tijdens de wedstrijd Ajax-FC Groningen. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Als Steven Bergwijn zelf een man of the match had mogen aanwijzen, had hij waarschijnlijk voor een ander gekozen: Antony. “Ik vind het prachtig om hem te zien spelen. De dingen die hij doet, doe je vooral op het pleintje.”

Toch was het Bergwijn zelf die de trofee in ontvangst nam. De reden? Een hattrick. Voor het eerst sinds zijn profdebuut voor PSV acht jaar geleden nam de rappe aanvaller drie treffers in een officiële wedstrijd voor zijn rekening.

“Ik was wel op deze hattrick aan het jagen, ja,” stelde Bergwijn met een grijns van oor tot oor. “Ik heb al vaker gehad dat ik twee goals maakte en dat het daarbij bleef. Vandaag voelde ik dat-ie er deze keer wél zou komen.”

Hattrick

Na vijf minuten waarschijnlijk al, want toen had hij zijn eerste goal al te pakken. Een voorzet van Devyne Rensch ramde hij na een borstaanname uit de draai in het dak van het doel. “Dat vond ik de mooiste,” zei Bergwijn, die op slag van rust op aangeven van Antony de 3-1 in het doel kopte en met een krul in de bovenhoek zijn primeur na een klein uur beleefde.

Het publiek in de Arena zag met Bergwijn niet alleen een potentiële eredivisietopscorer aan het werk, de gehele voorhoede van Ajax met de vier kanonnen aan de aftrap (Bergwijn, Antony, Brian Brobbey en Dusan Tadic) draaide onmiddellijk als een tierelier. Dat de recordaankoop drie keer kon toeslaan, had ook te maken met de manier waarop teamgenoten hem van ruimte en bruikbare ballen voorzagen.

Spelers van Groningen kwamen handen en voeten tekort. Steeds waren Tadic en Brobbey aanspeelbaar. En had de ploeg van Frank Wormuth de as eens dichtgemetseld, dan trok Ajax over de flank. Daar toverde Antony dan, of zat de verrassing in de overlappingen. Dat leverde zes treffers op, waar doelman Michael Verrips de dubbele cijfers voorkwam.

Topspelers

“Het ging lekker,” constateerde Bergwijn met gevoel voor understatement. “We hebben een fantastisch team met heel veel goede spelers. Zoveel topspelers, dat is een luxe. We krijgen veel vrijheid van de trainer, zolang de posities maar goed bezet blijven. Dan wissel ik even met Antony van flank. Dat is moeilijk voor tegenstanders en dan heb je Brobbey die zo sterk is. Dat is gewoon echt lastig te verdedigen.”

Zo lijkt Schreuder, ruim een maand na het aansluiten van zijn internationals en drie weken voor de aftrap van de Champions League, zijn ideale aanval en misschien wel ideale elftal gevonden te hebben, met Steven Berghuis vooralsnog als voornaamste slachtoffer. “Ik zag een heel goed Ajax, met veel dynamiek en variatie in het spel, waarmee we mooie goals maakten, voldoende kansen creëerden, drie punten pakten en het publiek vermaakten,” aldus de coach.

Hoewel Brobbey niet scoorde, toonde hij zich andermaal waardevol als aanspeelpunt. “We hadden hem nu ook negentig minuten kunnen laten spelen, maar we moeten het opbouwen. Hij is immers een extreem explosieve speler en heeft ook de trainingsintensiteit nodig. En als hij top traint, zoals afgelopen week, zou ik gek zijn als ik dat volgende week niet doe.”

Tegen Sparta is Bergwijn er in elk geval weer bij. In zijn eerste drie wedstrijden voor Ajax trof de recordaankoop, vorige maand voor dik 31 miljoen euro verlost uit zijn reserverol bij Spurs, al vier keer doel. De verklaring van de international? “Plezier is het belangrijkste. Als je je werk met plezier doet, dan gaat het automatisch goed. En dat ik dat plezier hier bij Ajax zo snel heb teruggevonden, maakt me wel blij.”