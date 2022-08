Alfred Schreuder heeft begrip voor Antony: ‘Maar hij heeft een contract bij Ajax’

Antony. Beeld ANP

Of Antony gek zou zijn als hij de prachtige Champions Leaguepoule met Liverpool, Napoli en Rangers FC in zou ruilen voor Europa Leaguevoetbal met Manchester United? “Absoluut,” zei Schreuder met een lach.

Antony, die op dit moment niet met de groep meetraint, staat in de belangstelling van het Manchester United, de club van oud-Ajaxcoach Erik ten Hag, en de Braziliaan zou Ajax naar verluidt bijna honderd miljoen euro kunnen opleveren. Toch wil Schreuder niet nóg een speler kwijt nu onder anderen Lisandro Martínez, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui al zijn vertrokken. “Ik blijf ervan uitgaan dat Antony bij Ajax blijft spelen,” herhaalde Schreuder nog maar eens.

Toch snapt hij ook de emoties bij zijn aanvaller, die graag naar Old Trafford wil verkassen: “Ik heb begrip voor wat hij zegt, maar hij heeft een contract bij Ajax en volgens mij zijn wij ook een aardige club. Ik geef alleen aan dat we al veel spelers verkocht hebben. Dat is mijn gevoel en dat durf ik uit te spreken. Daar hoeven we toch niet moeilijk over te doen? We weten hoe de voetballerij werkt. Hij wil graag daarheen en wij gaan er alles aan doen om hem hier te houden.”

Of Schreuder zich in de steek gelaten zou voelen als Antony tóch vertrekt? “Nee, want op sommige dingen heb je geen invloed,” aldus de coach.

Schreuder liet ook weten dat de Braziliaan mogelijk bij de selectie zit voor het duel van zondag, uit tegen FC Utrecht. “Dat zou kunnen als de situatie verandert de komende dagen. Dan moet hij mee gaan trainen, maar of hij mee wil trainen, weet ik nog niet”