Alfred Schreuder: ‘Dit was een van onze betere duels dit seizoen’

Blind zelf maakte woensdagavond een minuut voor tijd een blunder. Hij liet zich vlak bij zijn eigen doel de bal ontfutselen door spits Victor Osimhen, die de 4-2 maakte. “Dat mag mij niet gebeuren,” geeft de verdediger toe. Die treffer viel op een moment dat Ajax driftig op zoek was naar de gelijkmaker. Dat was inderdaad een groot verschil met een week geleden, toen de ploeg in eigen huis de grootste Europese nederlaag ooit leed: 1-6. Het verleidde trainer Alfred Schreuder tot een ridicule uitspraak: “Dit was een van onze betere duels dit seizoen. We hebben genoeg mogelijkheden gehad om te scoren. Napoli was dodelijk efficiënt. De eerste twee kansen waren raak. Uitstekende goals.”

In werkelijkheid legde Napoli binnen zestien minuten de basis voor een nieuwe zege. De ploeg heeft meer kwaliteit dan Ajax en is als team veel verder. Toch heeft Schreuder niet overwogen zich aan te passen aan de opponent. “We hebben het iets anders neergezet, we zijn als team iets meer ingezakt. Maar ik geloof er niet in om met deze spelers bijvoorbeeld met vijf man achterin te spelen. Daar hebben we de spelers niet voor. Ik geloof meer in het vasthouden van onze eigen speelwijze en daarin beter worden, dan om je eenmalig aan te passen.”

Blind ging grotendeels met zijn trainer mee. “Je kunt in sommige wedstrijden rekening houden met bepaalde kwaliteiten van de tegenstander, maar ik geloof vooral in het volgen van je eigen visie en speelwijze, daar kun je altijd op terugvallen. Aan de bal, waar onze kracht ligt, moeten we ons spel zo goed mogelijk uitvoeren. De eerste wedstrijd tegen Napoli lukte dat totaal niet, toen speelden we veel te veel de lange bal, met te weinig lef. Een wereld van verschil met vandaag.”

Automatismen verdwenen

Schreuder en Blind zochten vooral naar aanknopingspunten na de tweede nederlaag tegen Napoli in acht dagen. Ze leken zichzelf moed in te spreken. “Er stond een team op het veld,” zei de trainer. “We wilden dingen samen doen en hadden geloof in elkaar. Vorige week lieten we elkaar na rust in de steek.”

Blind: “We zijn nog niet het team van vorig seizoen. Dat kan ook niet. We zijn deze zomer vijf heel belangrijke en goede spelers kwijtgeraakt. Daar willen we ons niet achter verstoppen, we eisen ook nog steeds veel van onszelf, maar er zijn automatismen en vastigheden verdwenen. Dat moet groeien, en het is een proces, om dat woord nog maar eens te gebruiken. Ik hoop dat we stijgende lijn te pakken hebben.”

Dat de wedstrijd ook woensdag in het Stadio Diego Armando Maradona een kat-en-muisspel was waarin de kat weer een flinke klap uitdeelde zodra de muis leek te ontsnappen – die mening deelt Schreuder niet. “Dat gevoel had ik niet, en mijn spelers ook niet. En wat anderen vinden maakt me niet uit. Een penalty na een ongelukkige handsbal van Jurriën Timber en een fout van Daley Blind brachten de beslissende goals na rust. Maar Napoli is sterk en kan het misschien wel tot de finale van de Champions League brengen. Het is sowieso de beste ploeg die ik de afgelopen jaren aan het werk heb gezien in wedstrijden waar ik als trainer bij was.”

Ajax zelf heeft nog een theoretische kans de achtste finales te bereiken, maar is in drie van de vier poulewedstrijden weggeblazen. De Champions League lijkt voor Ajax dit seizoen te hoog gegrepen, maar zover wilde Schreuder niet gaan. “Ik ga nu niet zeggen dat Europa League ons niveau is.”

