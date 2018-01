Alfred Schreuder aangesteld als assistent-trainer Ajax

Schreuder en Ajax zijn in hoofdlijnen akkoord. Binnenkort tekent Schreuder een contract voor 2,5 jaar dat loopt tot en met 30 juni 2020. Dat laat Ajax vrijdag weten in een persbericht.



Hiermee heeft Ten Hag in elk geval één van zijn kopzorgen opgelost. Met het vertrek van Marcel Keizer werden ook Hennie Spijkerman (assistent-trainer) en Dennis Bergkamp (individueel trainer en tevens lid van het technisch hart) op non-actief gesteld.



'Ik verlaat Hoffenheim met pijn in het hart. De kans om bij zo'n grote club in mijn eigen land te werken, wilde ik niet aan mij voorbij laten gaan,' schrijft Schreuder op de website van Hoffenheim.



Vitesse

Schreuder kwam als speler tussen 1991 en 2009 uit voor Feyenoord, RKC, NAC, FC Twente en Vitesse. De oud-middenvelder werd in die periode zowel in de Eredivisie als de Eerste Divisie kampioen. Ook won hij de Johan Cruijff Schaal en de KNVB beker één keer.



In 2009 beëindigde Schreuder zijn voetballoopbaan en werd bij Vitesse assistent-trainer onder Theo Bos. Na een half jaar keerde hij terug naar FC Twente.



Bundesliga

In zijn eerste jaar als assistent van Steve McClaren pakte de club de Johan Cruijff Schaal en werd tevens kampioen van Nederland. In 2011 won hij als rechterhand van Michel Preud'homme met Twente de Johan Cruijff Schaal en de KNVB beker.



Gedurende het seizoen 2014-2015 was de Barnevelder hoofdtrainer van FC Twente. Sinds 2015 was de oud-speler assistent bij het Duitse TSG 1899 Hoffenheim dat uitkomt in de Bundesliga.



