Alexander Zverev wordt achtervolgd door relletjes, maar is ook dé uitdager van Koning Nadal

Alexander Zverev. Beeld Getty Images

Natúúrlijk gaat het deze dagen in Parijs over Rafael Nadal, die zijn ongekende reeks overwinningen op Roland Garros weer een extra dimensie geeft. En natúúrlijk ging het over Carlos Alcaraz, het Spaanse supertalent, gevoelsmatig de natuurlijke opvolger van Nadal, die als 19-jarige voorbestemd is om het meest prestigieuze graveltoernooi ter wereld de komende jaren te domineren.

Alcaraz verslagen

Maar er is ook nog Alexander Zverev. De 25-jarige Duitser is dit toernooi overgebleven als dé uitdager van Nadal. Hij werd vorig jaar olympisch kampioen in Peking, maar won nog nooit een grandslamtoernooi. Zijn beste prestatie op één van de vier slams was verliezend finalist van de US Open in 2020, toen de Oostenrijker Dominic Thiem hem versloeg. Sterker: Zverev had tot deze week nog nooit van een top-10 speler gewonnen tijdens een grand slam.

Tot nu dus. Want in die prachtige kwartfinale tegen Alcaraz lukte dat wél. Dat men het na afloop van die beklijvende pot tennis vooral over het ongekende slagenarsenaal en de aanvalslust van Alcaraz had, was vrij logisch. Het was Zverev zelf die Alcaraz na de wedstrijd toevertrouwde dat de Spanjaard in Parijs zal terugkomen om te winnen. En misschien wel veel vaker dan één keer.

Rellen en relletjes

In het interview direct na de wedstrijd op de baan grapte Zverev dat hij ‘in zijn broek had gepoept’ uit angst. Maar stiekem speelde Zverev óók geweldig tennis. Net even wat volwassener ook dan zijn gretige Spaanse tegenstander.

Juist dat is niet zo vanzelfsprekend. Zverev komt namelijk om in de relletjes. Het recentste voorbeeld ging de wereld over toen de Duitser zich in februari misdroeg tijdens het ATP-toernooi van Acapulco. Zverev had een dubbelpartij verloren, was het niet eens met een beslissing van de umpire en sloeg vervolgens meerdere keren met zijn racket tegen de stoel van de scheidsrechter. Zverev, die op dat moment ook nog in het enkeltoernooi speelde, kon direct vertrekken uit Mexico.

Daar bleef het wel bij, want tennisorganisatie ATP legde hem daarna ‘slechts’ een voorwaardelijke schorsing op van acht weken. Om de geldboete van 36.000 euro zal hij geen slapeloze nachten hebben gehad.

Huiselijk geweld

Ook naast de baan kwam Zverev in opspraak. Er loopt nog een onderzoek van de ATP naar beschuldigingen van huiselijk geweld met zijn Russische ex-vriendin Olga Sjaripova als slachtoffer. Zverev heeft de aantijgingen altijd ontkend.

Alles bij elkaar zorgt het ervoor dat de Duitser niet bepaald de geliefdste speler van het circuit is, al twijfelt niemand aan zijn talent. Op papier heeft Nadal met Djokovic de beste tegenstander al gehad, maar tegen Zverev zal de Spanjaard weer tot het uiterste moeten gaan. Zeker omdat de Duitser nóg een andere missie heeft, naast het winnen van zijn eerste grand slam. Als het zover komt, wordt ‘Sacha’ Zverev ook de nieuwe nummer één op de wereldranglijst. Dan hoort hij definitief bij de grote jongens.