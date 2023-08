Alex Kroes beoogd algemeen directeur van Ajax: meerjarig contract ligt klaar

Alex Kroes. Beeld Erik Pasman/Pro Shots

Kroes wordt ook directievoorzitter bij de Amsterdamse voetbalclub. Zijn benoeming is nog niet officieel, want het moet nog worden bekrachtigd door de raad van commissarissen (RvC). ‘De RvC is tevens voornemens om Kroes te benoemen als statutair directeur, met inachtneming van de geldende procedure, en wel voor een periode van drie jaar’, schrijft Ajax in een persbericht.

De datum waarop hij benoemd kan worden, hangt nog af van het concurrentiebeding van een jaar dat hij heeft bij AZ, zijn huidige werkgever. Daarnaar vindt nog onderzoek plaats. Afhankelijk van de uitkomst kan het maanden tot een jaar duren voordat Kroes benoemd kan worden. Kroes zal voor drie jaar tekenen zodra Ajax en hij onder het non-concurrentiebeding uit kunnen komen.

Volgens RvC-voorzitter Pier Eringa voldoet Kroes aan het profiel voor de rol van algemeen directeur . “We zitten nog in een proces om te kijken wanneer hij zou kunnen beginnen, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet.”

AZ zegt ‘in alle redelijkheid’ mee te willen denken over ‘een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is en nadrukkelijk ook het belang van AZ dient’. Zolang gesprekken daarover gaande zijn, onthoudt AZ zich van inhoudelijk commentaar.

Wel zegt AZ ‘met verrassing’ kennis te hebben genomen van het voornemen van Ajax en de formele opzegging door Kroes van zijn arbeidsovereenkomst met AZ. ‘De arbeidsovereenkomst is formeel per 1 september beëindigd, echter voert Kroes vanaf heden geen werkzaamheden meer uit voor AZ,’ zegt de club verder in een verklaring. De werkzaamheden van Kroes worden voorlopig overgenomen door de huidige directie.

Eerder al in beeld

Kroes kwam vorig jaar al in beeld bij Ajax nadat Marc Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag was vertrokken. Kroes voerde een aantal gesprekken met de toenmalige RvC van Ajax, maar bedankte uiteindelijk voor een eventuele benoeming als technisch directeur toen bleek dat algemeen directeur Edwin van der Sar zich, geflankeerd door technisch duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, over het takenpakket van Overmars dacht te kunnen ontfermen.

Dat liep fout af. Ajax verkocht voor zo’n tweehonderd miljoen aan basisspelers en wist met het herinvesteren van vrijwel de gehele netto-opbrengst daarvan een vrije val – met als gevolg de teleurstellende derde plek op de ranglijst – niet te voorkomen.

SEG, Go Ahead en AZ

Kroes heeft de laatste jaren diverse rollen in de voetballerij vervuld. Zo richtte hij in 2000 spelersmakelaarbedrijf SEG op. Met zijn bureau begeleidde Kroes onder meer topspelers als Robin van Persie en Memphis Depay. In 2018 verkocht hij het bedrijf en kocht hij aandelen van Go Ahead Eagles. Bij AZ was Kroes directeur International Football Strategy.

Kroes heeft als speler tot zijn negentiende de jeugdopleiding van Ajax doorlopen. Inmiddels is hij meer dan dertig jaar lid van de vereniging Ajax. Hij voetbalt nog in het vijfde zaterdagelftal van de recordkampioen uit Amsterdam.

“Ik ben zeer verheugd en bovendien trots dat de club mij voor deze functie heeft benaderd,” stelt hij. “Voor mij is het hier allemaal in de jeugd begonnen. Ik heb nog een verantwoordelijkheid bij AZ en die zal ik de komende tijd ook nemen.”

Met de aanstaande komst van Kroes is de directie in Amsterdam weer compleet. Eerder werd de Duitser Sven Mislintat aangesteld als nieuwe directeur voetbalzaken, de vervanger van Marc Overmars.