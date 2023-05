Al met al was Van der Sar nog niet zo’n slechte algemeen directeur

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 7 voor Edwin van der Sar

Wie op is, heeft nergens zin in. Dus als de gemeente jou in die fase komt opzadelen met een ‘huldiging’ voor de vrouwentak, begin je al te zuchten voordat Halsema is uitgesproken. Ze hebben Ajax weer eens nodig, denk je. Nooit, nooit kan ik voor vijven naar huis.

Wie uitgeput is, neemt beslissingen ‘om ervan af te zijn’, waarvan dan ook. In de rust van de rampzalige bekerfinale stond Edwin vijf rijen boven me. Helemaal alleen was hij, met zijn witte gezicht. Misschien dacht hij aan het veld van Foreholte. Ik ben er eens gaan kijken, naar dat prachtige park met zijn door bomen omzoomde velden. Er was iets met een mol bij de cornervlag, een kalme opschudding. De rust die daar hing, is hem gegund. Kijkend naar de hele periode was hij zo’n slechte algemeen directeur nog niet.

Edwin van der Sar. Beeld Toin Damen/Pro Shots

Luister onze Ajaxpodcast Branie