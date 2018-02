Akwasi Frimpong traint in Pyeongchang

Wüst aast op revanche op 1500 meter

Na haar eerste gemiste kans op haar vijfde gouden olympische medaille mag Ireen Wüst het maandag in Gangneung opnieuw proberen. De Brabantse schaatsster aast op de 1500 meter op 'eerherstel', nadat ze zaterdag door Carlijn Achtereekte op de 3000 meter met een verschil van 0,08 seconde naar zilver was verwezen.



Wüst neemt het in de elfde rit op tegen de Canadese Brianne Tutt. Marrit Leenstra rijdt in de twaalfde race tegen de Poolse Katarzyna Bachleda. Een rit later verschijnt Lotte van Beek in de baan tegen de Japanse Ayaka Kikuchi. De beslissing valt in de laatste rit tussen de Japanse favoriete Miho Takagi en wereldkampioene Heather Bergsma. De 1500 meter begint om 13.30 uur Nederlandse tijd.



Snowboardster Cheryl Maas komt een dag later dan gepland in actie op slopestyle. Dat onderdeel ging zondag niet door vanwege de harde wind op het Phoenix Snow Park. De organisatie besloot daarop de kwalificaties te schrappen en alle 27 deelneemsters tot de finale toe te laten en om de ereplaatsen te laten strijden. De medailles gaan naar de drie snowboardsters die de hoogste score neerzetten in een van de twee runs die ze afleggen. De wedstrijd van Maas begint maandag om 10.00 uur (02.00 uur Nederlandse tijd). De 33-jarige Brabantse, die voor de derde keer meedoet aan de Spelen, komt later bij de Olympische Spelen ook nog in actie op het onderdeel big air.



De ski-afdaling voor mannen werd zondag wegens te harde wind geannuleerd en verschoven naar donderdag. Voor maandag staat de reuzenslalom voor vrouwen op het programma.