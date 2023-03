Ajaxwatcher Dick Sintenie over bepalende Klassieker: ‘Bij verlies kan Ajax titel vergeten’

Marcos Senesi en Dusan Tadic. Beeld ANP

Dick, een Klassieker waarbij zoveel op het spel staat; dat is wel even geleden. Kun jij je er nog een herinneren?

“Goh, dan moet ik heel diep graven. Ik durf het bijna niet te zeggen. In het seizoen dat Feyenoord kampioen werd misschien. Of de bekerfinale die over twee wedstrijden werd gespeeld, maar dat is ook heel lang geleden (2010, red.). Deze wedstrijd is natuurlijk laat in het seizoen gepland en ze staan eerste en tweede, op drie punten van elkaar. Dat gebeurt niet zo vaak.”

Hoe bepalend is deze wedstrijd voor het kampioenschap?

“Voor Ajax is-ie heel bepalend. Bij verlies is het wel klaar: dat is een mentale klap. Ajax komt dan op zes punten en heeft nog een zwaar programma. Voor Feyenoord is het dan nog niet gedaan. Je ziet het bij AZ in de Conference League tegen AS Roma en PSV in de competitie: ze blijven gewoon winnen. Feyenoord is dan nog niet van die andere twee concurrenten af.”

Beide ploegen zijn in vorm. Welke ploeg gaat met het beste gevoel de wedstrijd in?

“Alle twee met een goed gevoel. Ajax wint in de wedstrijden in de competitie en dat zie je aan het zelfvertrouwen. Vier à vijf spelers zijn echt van een hoger niveau dan een paar maanden geleden.

Feyenoord is eigenlijk al het hele seizoen vrij stabiel en krijgt in het zicht van de haven een geweldige boost. Ze doen nog mee voor drie prijzen en het is al de derde week van maart. Zeker na de 7-1 winst op Sjachtar Donetsk gaan ze vol geloof naar de Arena.”

Kökcü is in vorm, Giménez scoort makkelijk, maar Feyenoord sleept wedstrijden vaak pas in de slotfase in de wacht. Hoe schat jij de koploper in?

“Als een ploeg die over het algemeen moeite heeft om wedstrijden te winnen, maar dat geldt voor meer ploegen in deze competitie. Hoe makkelijk het ging in de Europese wedstrijd tegen Sjachtar vormde daarop een uitzondering. Ze hebben wel het vermogen om het elke keer uit de tenen te halen in de laatste fase van de wedstrijd. Soms zelfs in de laatste minuut of in de extra tijd. Dat maakt ze sterk. Het is een prima collectief, een fysiek sterke ploeg die goed in elkaar steekt. Met een goede trainer bij wie alles duidelijk is.”

Op welke spelers moeten we letten in de Klassieker?

“Het middenveld met Kökcü en Wieffer vind ik erg goed. Wat Ajax daartegenover zet kan beslissend worden. Uiteindelijk moeten de aanvallers het afmaken, de verdediging en de keeper zijn er om zoveel mogelijk tegen te houden. Maar het echte spel, de controle over de wedstrijd, de dominantie en wie de touwtjes in handen heeft, dat gebeurt op het middenveld.”

“Ik ben benieuwd wat Ajaxcoach John Heitinga doet op het middenveld. Die heeft de laatste wedstrijden Álvarez en Berghuis op het middenveld gezet. Daarbij verwacht ik dat hij Klaassen verkiest boven Taylor.”

Wat is het verschil in speelwijze?

“Ajax wil de bal hebben, zo veel en zo vaak mogelijk. En vanuit het balbezit zelf het tempo bepalen waar, om zo een kans te creëren. Soms gaat dat snel, soms met meer geduld in de opbouw, door vaak de andere kant op te zoeken en met veel positiewisselingen.”

“Feyenoord is de ploeg van de heel snelle omschakeling. Ze zetten veel druk en als ze de bal veroveren zijn ze heel direct richting het doel. Ook als ze de bal kwijt zijn, staan ze snel weer in positie.”

Hoe bepalend is de rol van beide trainers?

“Hoe hij over voetbal denkt en wat hij wil; Arne Slot heeft echt zijn visie geïmplementeerd. Heitinga wil vooral datgene doen wat bij Ajax past, maar dat is niks nieuws. Dat deden ze onder Ten Hag al en dat hebben ze onder Schreuder geprobeerd. Dat werd te veel een duiventil. Er ging te veel kapot in de verhoudingen. Heitinga zet de jeugd in en heeft er ook voor gezorgd dat ervaren spelers duidelijkheid hebben. Hij heeft vrij snel een aantal goede keuzes gemaakt.”

Welke keuzes?

“Tadic echt in de spits, Kudus een basisplaats op rechts, Bergwijn alleen nog maar vanaf links en Bassey centraal achterin. Op het middenveld is soms een enkele verandering, maar je ziet niet telkens spelers op andere plekken staan. Die onrust is er wel uit.”

Heitinga heeft zeven competitiewedstrijden tegen zwakkere tegenstanders gewonnen. Maar in de Europa League ging het tegen Union Berlin mis. Kunnen we tegen Feyenoord nog spreken van een test?

“Ik vind, en dat klinkt misschien lullig, dat je ook een beetje mazzel moet hebben. In die zeven competitiewedstrijden heeft Heitinga dat wel gehad. Die wedstrijd tegen Union - toen in de eerste twintig minuten de bal op een hand kwam en de keeper over de bal dook, met een 2-0 achterstand als gevolg - dat kun je het team verwijten, maar niet de trainer. In grote lijnen heeft hij goede keuzes gemaakt.”

“Zijn positie komt niet onder druk bij verlies. Hij blijft zeker tot het einde van het seizoen. De achterban is ook alleen maar meer achter hem gaan staan. Het geeft wel extra druk. Iedereen kijkt met een schuin oog, of misschien wel meer dan dat, naar volgend seizoen. Eerst moet Ajax maar zorgen dat het de Champions League haalt.”

“Maar het is ook zo: waar blijft de technische commissaris, waar blijft de directeur voetbalzaken? En wie wordt de nieuwe trainer? Mag Heitinga door of moet er een nieuwe komen? Eigenlijk moet de leiding daarover snel een knoop doorhakken en niet wachten tot de laatste wedstrijd op 28 mei. Of je vindt hem nu al goed genoeg, of niet. Persoonlijk vind ik dat Ajax moet kiezen voor een meer ervaren trainer, maar ik zou Heitinga wel bij de selectie houden.”

Durf je je te wagen aan een voorspelling?

“Ik ga voor een heel spannende ontknoping: Ajax wint met 2-1. Dan staan de ploegen gelijk en krijgen we een spetterende finale van de competitie. Maar genoeg gepraat. Helpers weg, boksers de ring in: boing!”