Ajaxvrouwen niet tegen ADO door stroomstoring

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

AFC heeft de thuiswedstrijd tegen Quick Boys met 2-2 gelijkgespeeld. Raily Ignacio maakte in de tweede minuut de 1-0 voor AFC, maar Quick Boys ging door doelpunten van Fernando Lewis en Darren Maatsen met een 2-1 voorsprong rusten. Cody Claver schoot in de 50ste minuut de 2-2 binnen voor AFC. AFC staat op de tweede plaats in de tweede divisie. De achterstand op koploper Katwijk, dat een duel minder heeft gespeeld, is elf punten.

Koploper OFC won eerder deze week in de zondag derde divisie de topper tegen nummer twee, Gemert, maar liep dit weekeinde tegen een zeperd aan. De uitwedstrijd tegen nummer zestien Hoogland werd met 4-1 verloren. Een kwartier voor tijd stond het nog 1-1. Ondanks de nederlaag blijft OFC koploper. De voorsprong op Gemert is nog maar drie punten.

WV-HEDW heeft voor de tweede week op rij punten verspeeld in de zaterdag eerste klasse A. De ploeg speelde, na de 1-1 van vorige week tegen Forum Sport, thuis met 1-1 gelijk tegen Voorschoten ‘97. WV-HEDW kwam door Damian de Vegt na twee minuten met 1-0 voor. Dat leek lang de eindstand te worden, maar in de 91ste minuut maakte Voorschoten ’97 de 1-1. WV-HEDW blijft koploper met acht punten meer dan nummer twee Nootdorp, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Handbal

De handbalsters van VOC zijn weer koploper in de vrouweneredivisie. De ploeg van coach Rachel de Haze moest deze week binnen vijf dagen spelen tegen Fortissimo, Volendam en SEW. VOC won alle duels. Fortissimo werd met 39-22 verslagen en Volendam met 34-24. De Amsterdammers waren zaterdag met 35-28 te sterk voor SEW. In dat duel speelde VOC niet in het gebruikelijke groen-zwarte tenue, maar in blauw-gele shirts om steun te betuigen aan Oekraïne. Na de wedstrijd werden de tenues geveild. De opbrengst was voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld.

Hockey

De hockeysters van Hurley hebben tegen Kampong met 2-2 gelijkgespeeld. Het ging na de wedstrijd vooral over het tweede doelpunt van Hurley. Kampongspeelster Gabrielle Mosch werkte de bal in eigen doel, maar de bal leek van buiten de cirkel te zijn gekomen en was niet aangeraakt door een speelster van Hurley. Volgens de spelregels had het doelpunt niet mogen tellen. De scheidsrechters keurden het doelpunt echter goed. Amsterdam won met 1-0 van Klein Zwitserland. De wedstrijd van de hockeysters van Pinoké tegen SCHC werd afgelast vanwege een aantal coronabesmettingen bij de ploeg uit Bilthoven. Bij de mannen speelde Pinoké met 3-3 gelijk tegen Den Bosch en won Amsterdam met 4-2 bij Tilburg. Hurley speelde niet tegen Kampong, vanwege coronabesmettingen bij de Utrechters.

Vrouwenvoetbal

De wedstrijd tussen de voetbalsters van ADO Den Haag en Ajax is zondag afgelast. Dit vanwege elektriciteitsproblemen in het stadion in Den Haag. De stroom in het stadion viel vrijdag bij de wedstrijd tussen ADO en Jong PSV in de eerste divisie uit. De wedstrijd tussen de vrouwen van ADO en Ajax zou zondag overdag worden gespeeld. Toch kon er ook toen niet worden gevoetbald, omdat er stroom nodig is om alle faciliteiten in het stadion te kunnen laten draaien en de stroomvoorziening nog niet op orde was. Het duel wordt komende woensdagavond ingehaald.