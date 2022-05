Ajaxvrouwen leiden rivaal Twente naar de landstitel

Beeld Pro Shots / Remko Kool

De Amsterdammers leken op koers om de laatste wedstrijd van het seizoen in ieder geval winnend af te sluiten, maar moesten uiteindelijk toch hun meerdere erkennen.

Een echt spannend kampioensduel was het niet. Na de 3-0 overwinning tegen PSV van een week eerder, was Twente al officieus kampioen. De ploeg stond drie punten los van Ajax en had bovendien een veel beter doelsaldo: +68 tegenover +49. Toch waren de Ajaxvrouwen geenszins van plan om de Tukkers een makkelijke avond te bezorgen.

Ajax kwam in de 27ste minuut op voorsprong. Romée Leuchter kon ter hoogte van de penaltystip geheel vrijstaand inschieten. Nog voor rust maakte Chasity Grant er 2-0 van. Maar kort na het aftrappen van de tweede helft kwam FC Twente terug dankzij een doelpunt van Anna-Lena Stolze. Vervolgens maakte Elena Dhont gelijk. Vlak voor tijd zorgde Kim Everaerts voor de winnende treffer.

Het is de achtste landstitel voor Twente. De ploeg eindigde eerder bovenaan de ranglijst in 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 en 2021. De Ajaxvrouwen mochten zich tweemaal de beste van Nederland noemen, in 2017 en 2018. Beide teams hebben zich geplaatst voor de kwalificaties van de Champions League.