Ajaxverslaggever Dick Sintenie: ‘Rangers is verder in ontwikkeling dan Ajax’

Met een flink gewijzigde selectie ten opzichte van vorig seizoen wacht Ajax tegen Rangers de eerste echte krachtmeting.

Dick, jij bent er weer bij in de Arena. Zin in?

“Natuurlijk! Het zijn de grote wedstrijden in het seizoen, de hoogtepunten en de graadmeters voor Ajax zelf. Je hebt er een aantal in de competitie en alle wedstrijden in de Champions League. Ik denk dat spelers en staf zelf ook heel benieuwd zijn waar ze staan, na deze nogal turbulente transferperiode.”

De Johan Cruijff Arena staat inmiddels bekend om de elektrische sfeer tijdens Europese avonden. Merk jij verschil?

“Jazeker, de spanning wordt echt opgebouwd. Waar je – gechargeerd gezegd – bij eredivisiewedstrijden op zondagmiddag een halfuur voor aanvang nog niet eens weet wie de tegenstander is, loopt de spanning nu al dagen op. In het stadion zitten de supporters er vaak al een of twee uur voor het begin. Dat geeft een geweldige atmosfeer; niet op één plek, maar in het hele stadion. Dat is magisch. De Champions League spreekt zo tot de verbeelding, bij de spelers, de club maar ook bij de supporters. Iedereen wil erbij zijn.”

Is dit de eerste echte krachtmeting voor Ajax?

“Ja, vind ik wel. Van tegenstanders tot nu toe in de competitie is het lastig hun kracht te bepalen. Die staan ook nog in de steigers. Bij Rangers is Giovanni van Bronckhorst juist al een tijdje bezig. Ze hebben vorig seizoen de finale van Europa League gehaald en hebben al twee Champions Leaguevoorrondes gespeeld. Ze zijn in principe verder in de ontwikkeling dan Ajax. Ook in de competitie hebben ze al een topper gehad. Die ging met 4-0 verloren tegen Celtic, maar er zijn wat wisselingen geweest in die wedstrijd. Het zijn wel wedstrijden die je op de toppen van je tenen moet spelen en die heeft Rangers al gehad.”

Hoe verhoudt deze selectie zich tot het team van vorig jaar, dat alle groepswedstrijden won?

“Er zijn zes belangrijke spelers vetrokken. Die zijn vervangen, maar het is de vraag hoe snel het nieuwe team op elkaar is ingespeeld, met Bassey achterin, Taylor op het middenveld, Rensch weer terug als rechtsback en Bergwijn, die natuurlijk al wel zijn visitekaartje heeft afgegeven in de eredivisie. De echte vorm is er nog niet. In de competitie is het nog wel wat wisselvallig. De 6-1 tegen Groningen was een uitschieter, maar daarin speelde Antony nog een belangrijke rol.”

Waar ga je op letten vanavond?

“Ik ben vooral benieuwd naar Kenneth Taylor . Die is eind vorig seizoen doorgebroken als eigen jeugdspeler. Je ziet ’m steeds beter worden en meer inhoud krijgen. Hij moet nu ook de drempel van de Champions League over. Ik ben benieuwd wat hij fysiek, mentaal en qua voetbal gaat laten zien.”