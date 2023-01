Ajaxverslaggever Dick Sintenie: ‘De verdeeldheid binnen de spelersgroep is best groot’

Beeld Pro Shots/Toon Dompeling

Hoe was de sfeer donderdag in de Johan Cruijff Arena?

Sintenie: “Een beetje surrealistisch. Normaal ga je erheen om te genieten van de wedstrijd. Nu hing er een aparte sfeer. Veel supporters keerden zich tegen de club. Er waren spandoeken, mensen zwaaiden met zakdoekjes. Als de acties van spelers mislukten, werden ze uitgefloten. Op zo’n moment zie je: het vertrouwen in de ploeg is gedaald tot onder nul.”

Voelde je aankomen dat dit de laatste wedstrijd van Schreuder zou zijn?

“Na de wedstrijd tegen Feyenoord was duidelijk dat Ajax de vier daaropvolgende wedstrijden maximaal resultaat moest halen. Ook omdat ze tegen relatief makkelijke tegenstanders spelen. Als het paard vervolgens bij de eerste hindernis al op zijn rug ligt, weet je: dit is klaar.”

“Normaal gesproken volgt het ontslag dan de volgende ochtend, maar vanwege de voorgeschiedenis van matig spel en slechte resultaten, werd de beslissing nu meteen genomen. Het persbericht lag waarschijnlijk al klaar.”

Wist Schreuder dat ook?

“Ik weet niet of iemand heeft uitgesproken dat hij in vier wedstrijden twaalf punten móest halen om ontslag te voorkomen. Dan leg je wel heel veel druk op iemands schouders. Maar ik denk dat hij wel voelde dat het zo was.”

Naast Schreuder werd ook assistent-trainer Matthias Kaltenbach ontslagen. Een logisch besluit?

“Ja, dat gebeurt vaak. Trainers nemen vaak één assistent mee. Iemand die ze kennen en vertrouwen. Kaltenbach kwam uit Schreuders koker, dus het is logisch dat hij nu ook vertrekt.”

Hoe ingrijpend is zo’n ontslag voor een spelersgroep?

“Dat is heel verschillend. Elke trainer heeft medestanders en tegenstanders in de spelersgroep. Dat is bij Ajax nu niet anders. De verdeeldheid binnen de spelersgroep is best groot, dat heeft Schreuder ook deels in de hand gewerkt door veel te husselen met spelers en posities. De trainer die nu komt, moet een sterke persoonlijkheid zijn. Iemand die de resetknop kan indrukken en alle plooien weer gladstrijkt.”

Daarover gesproken: Ajax heeft nu John Heitinga aangesteld als interim-coach. Een goede keuze?

“Heitinga zou sowieso worden toegevoegd aan de technische staf, dus het is een voor de hand liggende keuze om hem nu naar voren te schuiven. Hij zal tijd nodig hebben, maar dat geldt voor iedere nieuwe trainer. Dat zag je ook bij Ten Hag. Het eerste half jaar was rampzalig.

“Maar ook als je verder teruggaat in de geschiedenis zie je dat. De enige twee uitzonderingen waren Ronald Koeman en Frank de Boer. Koeman nam het over toen Co Adriaanse werd ontslagen en wist precies welke spelers in de groep hij belangrijk moest maken. Toen De Boer het stokje in 2010 overnam van Martin Jol, was hij al jeugdtrainer. Hij kende de club en spelers erg goed. Daardoor kreeg hij de boel snel aan het draaien. Al denk ik wel dat Heitinga slechts een tijdelijke oplossing is. Ajax gaat ondertussen op zoek naar een trainer voor de lange termijn.”

Durf je je te wagen aan namen?

“Dat is heel erg speculeren. Het zal niet makkelijk worden om een nieuwe trainer te vinden die halverwege het seizoen wil instappen. Misschien dat het voor de lange termijn goed is om een keer over de landsgrenzen te kijken. Iemand met een frisse blik.”

Wat betekent dit ontslag voor Schreuders (trainers)carrière?

“Dit is de eerste keer dat Schreuder als hoofdtrainer is ontslagen, dus ik verwacht niet dat het hem heel lang zal achtervolgen. Hij kan – als ’ie wil – over een paar maanden vast wel weer ergens aan de slag.”