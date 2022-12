Ajaxverdediger Kaplan maanden uitgeschakeld door nieuwe knieblessure

Ajacied Ahmetcan Kaplan is de komende maanden uitgeschakeld vanwege een ernstige knieblessure. Beeld Getty Images

De Turkse Kaplan, die afgelopen zomer naar Ajax kwam, liep de blessure onlangs op tijdens een training. Hoe lang hij niet kan spelen, is nog onbekend.

Kaplan werd afgelopen augustus naar verluidt voor een bedrag van 9,5 miljoen euro overgenomen van het Turkse Trabzonspor. Bij Ajax tekende hij een contract voor vijf jaar. Hij kwam nog niet tot speelminuten in het eerste elftal. Dat kwam mede door een eerdere knieblessure, die hij in september opliep tijdens een training met de selectie van Jong Turkije.

Defensieve versterking

Kaplan werd geboren in Trabzon en doorliep de jeugdopleiding van Trabzonspor, dat vorig seizoen voor het eerst in lange tijd de Turkse landstitel won. Jeugdinternational Kaplan speelde mee in dertien competitiewedstrijden.

Ajax zal deze winter op zoek moeten naar een defensieve versterking. Kik Pieri is verhuurd aan Excelsior, Lisandro Magallán komt niet voor in de plannen van trainer Alfred Schreuder en Daley Blind staat op het punt om te vertrekken. Over Kaplan was Schreuder juist zeer te spreken.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: