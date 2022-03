Ajaxtrainer Ten Hag: ‘We hebben ze totaal geneutraliseerd, op één momentje na’

Ajax was de betere ploeg en gaf nauwelijks kansen weg. Zelf wist het elftal van trainer Erik ten Hag ook niet heel veel mogelijkheden te creëren. Benfica scoorde uit een vrije trap. Dat was voor de Portugezen genoeg na het gelijkspel van drie weken eerder (2-2) in Lissabon.

“We waren 75 procent van de speeltijd de bovenliggende partij," zei trainer Ten Hag na de wedstrijd. “We hebben kansen bij elkaar gespeeld en ook defensief stond het goed. We hebben nagenoeg niets weggegeven."

Ten Hag gaf toe dat keeper André Onana in de fout ging bij het doelpunt van Darwin Núñez in de 77e minuut. “Als hij voor die bal gaat, dan moet hij ‘m hebben. In zulke grote wedstrijden moet het een beetje meezitten. In de uitwedstrijd schiet Álvarez bij een voorsprong van 2-1 op de paal. En in de warming-up daar raken twee doelmannen van ons geblesseerd. Nu scoren zij weer uit een vrije trap die geen vrije trap is.”

Consequenties

De trainer zei dat ‘kleine dingen grote consequenties hebben’, in een verwijzing naar het moment waarvoor Benfica een vrije trap kreeg, met de 1-0 van de Portugezen als gevolg. “Ik vond het geen vrije trap, het was te zwaar bestraft. Daarna was er miscommunicatie tussen twee spelers. We weten hoe gevaarlijk Benfica kan zijn. We hebben ze totaal geneutraliseerd, op één momentje na.”

Ten Hag was wel grotendeels tevreden over het niveau dat Ajax haalde. “Je kunt niet zeggen dat de vorm ontbreekt. Het moet ook meezitten. De laatste pass, de laatste aanname, moet goed zijn om een aanval wél af te ronden. De individuele kwaliteit moet de doorslag geven, maar dat was vanavond niet zo.”

“Ik moet mijn ploeg eigenlijk een heel groot compliment maken. We hebben heel veel goed gedaan, bijna alles. Maar we hebben niet gescoord. Als we dit niveau blijven halen, dan kan het nog een heel goed seizoen worden. Maar dan moeten we deze energie wel blijven leveren.”

‘Benfica speelde op de counter’

Aanvoerder Dusan Tadic kon dinsdagavond maar moeilijk geloven dat zijn elftal was uitgeschakeld. “Dit is erg zwaar, het is moeilijk hier over te praten. Ik heb hier geen woorden voor,” zei de Serviër na de nederlaag. “We verdienden het niet om te verliezen, dit is ongelooflijk. Benfica speelde op de counter, dat wisten we. Maar zij maken het doelpunt, wij niet.”

Weer liet Ajax het afweten in een cruciaal Europees thuisduel, net als de afgelopen jaren tegen Tottenham Hotspur, Atalanta, Valencia in de Champions League. “Dit is ons nu al te vaak overkomen. Maar Benfica heeft helemaal niets te vertellen gehad. Zij krijgen een vrije trap cadeau en scoren. Ongelooflijk. Het was niet eens een vrije trap.”

Tadic wilde niet doelman Onana de schuld geven. “Het is niemand zijn schuld. We zullen ons snel moeten herpakken. We moeten nu de schaal en beker pakken.”

Ook Daley Blind stelde na de wedstrijd dat Ajax onterecht heeft verloren. “Het doet pijn. Dit is echt lastig te accepteren. Maar topvoetbal wordt op kleine momenten beslist. Spelhervattingen zijn ook belangrijk. We kunnen naar de scheidsrechter wijzen en zeggen dat het geen vrije trap was. Maar we moeten naar ons zelf kijken. We moeten goed staan opgesteld en bij onze persoonlijke tegenstander blijven. Maar goed, wij zijn uitgeschakeld in de Champions League. Dat doet nu veel pijn.”

1,9 miljoen kijkers voor Ajax Ruim 1,9 miljoen mensen hebben dinsdagavond gekeken naar de wedstrijd van Ajax tegen Benfica in de Champions League. De registratie op RTL 7 was daarmee het op een na best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek.