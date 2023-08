Ajaxtrainer Steijn: ‘Met de spelers die wij op het oog hebben, kunnen we om de titel strijden’

‘Hij is een absolute meerwaarde voor bijna iedere club, maar we zitten nu ook in een situatie dat we goed voorzien zijn op de posities waar hij graag speelt,’ aldus Steijn over Hakim Ziyech. Beeld ANP

Het is de afgelopen weken een komen en gaan geweest van Ajaxvoetballers. Vooral een gaan. Edson Álvarez heeft zijn hielen nog niet gelicht naar West Ham United of Mohamed Daramy staat op het punt zijn koffers te pakken naar Frankrijk. De aanvaller zal voor ruim 15 miljoen euro verkassen naar Stade Reims.

Daarmee komt het aantal vertrekkers op twaalf: Tadic, Timber, Bassey, Álvarez, Daramy, Grillitsch, Lucca, Pierie, Magallán, Regeer, Baas en Ünüvar. Mohammed Kudus kan zich nog bij die groep voegen. Ook hij heeft zijn zinnen gezet op een transfer, maar voorlopig is de Ghanees nog Ajacied. “Daar ben ik heel blij mee,” zei trainer Maurice Steijn vrijdagmiddag tijdens een persbijeenkomst. Kudus zal als rechtsbuiten tegen Heracles beginnen. Steven Berghuis is geschorst en aankoop Carlos Borges is nog niet fit genoeg voor een hele wedstrijd.

Steijn komt niet in een gespreid bedje terecht. Hij wacht nog steeds op drie cruciale aankopen: twee centrale verdedigers en een spits. Ajax heeft Josip Sutalo (Dinamo Zagreb), Hiroki Ito (VfB Stuttgart) en Chuba Akpom, topscorer van Middlesbrough, op het oog. Maar geen van de drie heeft vooralsnog zijn handtekening gezet.

Basisplaats Medic

Steijn doet het met Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Jakov Medic en Borges. Die laatste twee zijn pas net een week binnen en misten het grootste deel van de voorbereiding. Toch krijgt de 24-jarige Medic zaterdag een basisplaats, als centrale verdediger naast Jorrel Hato. Steijn: “Hij is er klaar voor. Medic heeft een week meegetraind. Hij weet wat we van hem verwachten. Hij heeft meer ervaring dan Olivier Aertssen, die de afgelopen weken op die plek heeft gespeeld. Olivier is 18 jaar, heeft het goed gedaan en veel vlieguren kunnen maken. Dat is ook belangrijk.”

Ook Van den Boomen zal in de eerste wedstrijd voor eigen publiek in de basis staan. Ajax wil de frustratie van vorig seizoen wegspoelen, maar het is op dit moment moeilijk in te schatten waartoe het elftal in staat is. Berghuis gaf twee weken geleden nog een duidelijk signaal af: de selectie was in zijn ogen te broos en had heel hard kwaliteit en ervaring nodig. Steijn: “Met de spelers die wij op het oog hebben, zijn we in staat om de strijd aan te gaan met de andere titelkandidaten. Met de selectie die ik nu tot mijn beschikking heb, moeten wij van Heracles winnen. En dat gaan we ook doen.”

Nieuwe aanvoerder

Steven Bergwijn is de nieuwe aanvoerder. Hij mag proberen uit de schaduw te treden van Dusan Tadic, en dat is geen sinecure. De Serviër was binnen en buiten het veld zeer bepalend. Zijn betrokkenheid bij doelpunten was groot. De statistieken van Tadic (19 assists, 11 treffers in het afgelopen seizoen) zijn nauwelijks te overtreffen. “Er zijn enkele sterkhouders bij Ajax vertrokken,” zegt Steijn. “Steven is vertegenwoordiger van een nieuwe generatie spelers die het voortouw kunnen en moeten nemen. Hij is een jongen van de club, van de stad, en een international. Met een aantal anderen, onder wie Berghuis en Davy Klaassen, moet hij de boel op sleeptouw nemen.”

Terug Ziyech nog niet aan de orde Hakim Ziyech is nog niet in beeld bij Ajax. De club gaat mogelijk pas aan een terugkeer van de spelmaker denken als er nog een dragende speler vertrekt. “Natuurlijk is hij een uitstekende speler,” zei trainer Maurice Steijn in zijn persconferentie voor het eerste competitieduel van zaterdag tegen Heracles Almelo. “Hij is een absolute meerwaarde voor bijna iedere club. Het is volgens mij ook een prima kerel. Maar we zitten nu ook in een situatie dat we goed voorzien zijn op de posities waar hij graag speelt. We hebben Bergwijn, Berghuis, Kudus, Conceição en Forbs Borges. Als daar nog iets in verandert, dan wordt hij misschien wel een optie. Maar nu niet.” De 30-jarige Ziyech verliet Ajax drie jaar geleden voor Chelsea. Onder verschillende trainers veroverde hij geen basisplaats bij de club uit Londen. Hij heeft voor komend seizoen geen rugnummer bij Chelsea gekregen en mag uitkijken naar een andere club.

