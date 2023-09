Ajaxtrainer Steijn heeft nog niet de beste koppeltjes in actie gezien: ‘Ik moet er chocola van maken, en dat gaat lukken’

Ajaxtrainer Maurice Steijn langs de lijn tegen Ludogorets in de Johan Cruijff Arena. Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

Steijn baalde als een stekker: 53.000 stoeltjes bezet in de Johan Cruijff Arena donderdagavond, goede sfeer, en dan zo zwak voor de dag komen tegen Loedogorets en met 1-0 verliezen. “We wilden de mensen een mooie avond voorschotelen. Het was helemaal niks. We hebben zelfs niet één keer op doel geschoten. Daar baal ik van.”

Een week geleden won Ajax met 4-1 van dezelfde tegenstander. En dat lag echt niet alleen aan Kudus, die in Bulgarije drie keer scoorde, zegt Steijn er snel achteraan. “Ik zag daar de eerste helft een hoog tempo, veel positiewisselingen, spelers die tussen de linies kwamen, verrassende aanvallen. Vandaag allemaal niet. En hoe dat kan?” Steijn geeft geen antwoord op zijn eigen vraag. Hij heeft geen idee.

Veel onduidelijk

Er is nog zoveel onduidelijk bij Ajax. Steijn weet werkelijk niet wie hij zondag tegen Fortuna Sittard kan opstellen, welke aankoop al speelgerechtigd is, wie waar in het veld het beste tot zijn recht komt en in welke combinatie. Een aantal nieuwe spelers traint pas een week mee, anderen heeft hij helemaal nog niet aan het werk gezien. Gastón Ávila, vorige week overgekomen van Royal Antwerp, heeft nog geen werkvergunning. Misschien is de Argentijn er zondag bij. En zo ja: zet hij hem dan linksback of in het centrum? In dat laatste geval verkast Jorrel Hato naar de zijkant. “Ik moet er nog over nadenken,” zegt Steijn.

Hij heeft veel om over na te denken. Eigenlijk begint zijn voorbereiding op het seizoen nu pas. “Maar dat mag je niet zo zeggen, want we zijn met de helft van de selectie al twee maanden bezig.”

Toch is invaller Davy Klaassen na afloop kritisch op het teamspel. “Het is hopen op een bevlieging, maar met elf individuen in het veld ga je niet winnen. De onderlinge afstemming moet beter. Als je twee aankopen in moet passen in een goed draaiend elftal lukt dat wel. Maar nu gaat het om vijf of zes nieuwe spelers.”

De situatie van Klaassen zelf is tekenend voor de situatie waarin de club is beland. Steijn is eerlijk geweest tegen hem. Hij heeft de 30-jarige middenvelder er graag bij, maar hij is géén onbetwiste basisspeler. Als hij moeite heeft met die rol en er komt een mooie club voor hem, wil Ajax meewerken aan een transfer. En dus weet Klaassen op donderdagavond om half elf, 25 uur voordat de transfermarkt op slot gaat, niet waar zijn toekomst ligt. “Het is kort dag, maar ik sluit niets uit. Zeg nooit nooit in de voetballerij. Daarom laat ik alles open. Als een mooie club komt en ik zie er wat in, dan zet ik alle plussen en minnen op een rij en maak ik een keuze op gevoel.”

Onrustig

Het is zelden zo onrustig geweest in de transferperiode als deze zomer bij Ajax. Vier topspelers gingen weg, en in hun kielzog nog tien anderen. Elf aankopen zijn daarvoor teruggekomen, van wie de Noorse middenvelder Sivert Mannsverk (21) de laatste is. Of die aankopen ook aanwinsten zijn? Klaassen: “Dat zou je wel denken, er is veel geld voor ze betaald. Een aantal van die jongens heb ik aan het werk gezien, en dat zag er wel goed uit. Maar er goed uitzien betekent nog niet dat het meteen als een trein loopt als je die spelers opstelt. Daar moet je hard aan werken, en dat is ook een taak voor het team.”

En voor de trainer en zijn stafleden. Steijn gaat niet met knikkende knieën naar Sittard, maar hij zal blij zijn als hij zondag de spelersgroep tot zijn beschikking heeft waar hij het hele seizoen op kan bouwen. Sutalo gaat hij wel opstellen, en Ávila ook als de vergunning in orde is. Want verdedigend moet het stabieler.

En ook voorin gaat de trainer stoeien met zijn creatieve en doelgerichte spelers. Georges Mikautadze levert goals en assists, en de in Frankrijk geboren Georgiër kan op alle offensieve posities uit de voeten: links, rechts, in de spits of erachter. Steijn: “Ik houd van spelers die van positie kunnen wisselen, ook tijdens de wedstrijd. Dat heb ik wel voor ogen met Mikautadze, Steven Bergwijn en Steven Berghuis. Na zondag zit de schorsing van Berghuis erop en dan gaan we kijken wat de beste koppeltjes zijn op het veld. Ik moet daar chocola van maken en dat gaat echt lukken.”

