Ajaxtrainer Schreuder: ‘We zullen op ons best moeten zijn om Rangers FC te verslaan’

Alfred Schreuder blikt vooruit op de wedstrijd tegen Rangers. Beeld ANP

Rangers werd de afgelopen week in de Schotse pers beschreven als een ploeg met een gespleten persoonlijkheid. Reden daarvoor was de 4-0 nederlaag tegen aartsrivaal Celtic. Tien dagen eerder nog werd een grote triomf gevierd, toen in Eindhoven de poulefase van de Champions League werd behaald.

“De Old Firm was geen goede standaard voor ons om Rangers te analyseren. In Glasgow vond ik PSV de overhand hebben, maar in Eindhoven speelde Rangers een goede wedstrijd. Dat is voor ons meer een graadmeter. Ze hebben een idee over hoe en wat ze willen creëren. Ze zetten georganiseerd druk. Ik denk dat ze dat aan het begin ook bij ons zullen proberen. Ze houden van opbouwen en proberen steeds een man extra op het middenveld te krijgen. En wij willen het initiatief. Wij zullen dan ook op ons best moeten zijn om Rangers te verslaan.”

Vervelende ploeg

Daarin ziet Schreuder ook de hand van de coach, Van Bronckhorst. “Ze hebben vorig seizoen de finale van de Europa League gehaald door Dortmund en Leipzig te verslaan. Dat is knap, net als dat ze Union, die ik nog ken als vervelende ploeg uit mijn tijd in België, en PSV uitschakelden op weg naar deze groep.”

Alfred Schreuder ziet bij Rangers de hand van trainer Giovanni van Bronckhorst. Beeld AFP

“Zij speelden tegen Celtic van het weekend, en wij tegen Cambuur. Dat kun je, met alle respect, niet met elkaar vergelijken en dat zegt niets over morgen,” vervolgt Schreuder, die ook zei dat Ajax de topvorm nog niet nadert maar wel steeds progressie ziet. “Voor hen en voor ons is de Champions League een nieuwe uitdaging. Dit is een ander soort wedstrijd. Ik ben ook benieuwd naar hoe wij en zij ervoor staan.”

Met ook de hoger dan Rangers aangeschreven clubs Liverpool en Napoli nog in de groep, staat Ajax meteen voor een belangrijk, zo niet cruciaal duel bij de CL-aftrap. Moeten Schreuder en zijn mannen meteen winnen? “Dat is ook afhankelijk van hoe de wedstrijd verloopt. We moeten voor de overwinning spelen. En dat moeten we, met respect voor de tegenstander, ook uitstralen. De ambitie moet zijn dat je morgen wint. En dat moet je ook durven uitspreken,” aldus de coach.

Daley Blind

Schreuder werd tijdens de persconferentie geflankeerd door Daley Blind, die zich opmaakt voor zijn 99ste wedstrijd in de koningsklasse. “Ik hoop dat er nog een paar bijkomen,” zei de linksback, die veel spelers met wie hij vorig seizoen een foutloze groepsfase neerzette deze zomer zag vertrekken bij Ajax.

“Dat klopt, maar er zijn ook veel jongens binnengekomen. Ik geloof dat als jongens een transfer maken, nieuwen zullen opstaan. Dat zal ook dit jaar zo zijn. Daar ben ik benieuwd naar en daar heb ik ook vertrouwen in. Op de trainingen en in wedstrijden zie je de vastigheden ontstaan. We creëren veel en geven steeds minder weg.”

Schreuder kan tegen Rangers beschikken over een vrijwel geheel fitte groep. Alleen de aan zijn enkel geblesseerde Owen Wijndal ontbreekt. De aftrap woensdag in de Johan Cruijff Arena is al om 18.45 uur.