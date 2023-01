Ajaxtrainer Schreuder sluit hoofdstuk Blind af en praat alleen over Feyenoord

Ajaxtrainer Alfred Schreuder. Beeld Toon Dompeling/pro shots

“Dat hoofdstuk is voor mij afgesloten,” aldus Schreuder, toen hem gevraagd werd naar de uitlatingen van Blind. De oud-Ajacied deed eerder deze week zijn verhaal over zijn vertrek bij de Amsterdamse club. Daarbij haalde hij hard uit naar Schreuder. Ook technisch manager Klaas-Jan Huntelaar moest het ontgelden, onder meer naar aanleiding van diens interview met Het Parool.

“Ik ga me niet meer over dit soort dingen uitlaten,” zei Schreuder. “Ik wil praten over de spelers die er wel zijn. En over de Klassieker.”

Een van die spelers is Steven Berghuis. Die speelt zondag voor het eerst met publiek tégen Feyenoord, de club waar hij bijna 200 wedstrijden speelde en de aanvoerder was. Het Feyenoordpubliek heeft al aangekondigd hem een vurig welkom te geven.

“We hebben het daar met z’n tweeën over gehad,” vertelt Schreuder. “Ook over zijn fitheid, hij is lang ziek geweest en heeft niet kunnen spelen tegen FC Twente. Dat zijn belangrijke gesprekken die je met een speler hebt. Tegen Feyenoord kan hij in principe starten, net als Steven Bergwijn en Mohammed Kudus.”

Favoriet

Schreuder wil op voorhand niet zeggen dat koploper Feyenoord favoriet is. “Maar het maakt mij niet uit als andere mensen Feyenoord wel favoriet noemen. Ze zijn een heel goed team en ze staan er heel goed op. Het zal een wedstrijd worden tussen twee prima ploegen.” Hij ziet de uitwedstrijd tegen Feyenoord van zondag met vertrouwen tegemoet. “Ik heb er een heel goed gevoel over.”

Ajax won 22 oktober voor het laatst in de Eredivisie. In de vijf competitieduels daarna pakte de regerend kampioen slechts 4 punten. Schreuder houdt zich tegen Feyenoord vast aan het feit dat hij bijna iedereen weer tot zijn beschikking heeft. Mohammed Kudus, Steven Bergwijn en Steven Berghuis zouden in De Kuip alle drie vanaf het begin mee kunnen doen, zei hij.

Bovendien kent Schreuder zijn tegenstrever Arne Slot goed. Het tweetal speelde samen op het middenveld bij NAC. “Je ziet bij Feyenoord duidelijk de hand van de trainer. Ik ken hem natuurlijk persoonlijk goed. Hij heeft bij AZ al bewezen een goede trainer te zijn. Arne laat zijn ploeg altijd echt voetballen, met de middenvelders die hij heeft kan hij dat goed. Ze zijn ook echt dominant in wedstrijden. Het zal echt een interessant gevecht worden zondag.”

Duel niet cruciaal

Hoewel Ajax op de derde plaats staat met vijf punten achterstand op Feyenoord noemt Schreuder het duel niet cruciaal. “Voor mij voelt dat niet zo. Iedere wedstrijd moet je spelen om te winnen en ik wil ook dat mijn ploeg dat uitstraalt. Na zondag zijn we op de helft van de competitie. We kunnen dus een goede stap zetten naar de landstitel.”

Schreuder zegt vertrouwen te halen uit de laatste wedstrijd van Ajax, ook al speelde de landskampioen twee competitiewedstrijden gelijk. “Tegen NEC vond ik ons echt goed, bij FC Den Bosch boekten we een zakelijke overwinning en tegen FC Twente hebben we goed georganiseerd gespeeld na de rode kaart.”

De oefenmeester zag zijn ploeg nerveus beginnen in die laatste wedstrijd tegen FC Twente, maar denkt niet dat Ajax met knikkende knieën in de Kuip gaat spelen. “Ik heb aan de spelers laten zien dat dat juist tegen NEC en Den Bosch niet aan de hand was en dat ze daar wel goed speelden.”

Klassieker

Schreuder denkt bovendien dat zijn spelers prima weten hoe ze een Klassieker moeten spelen. Ook de buitenlandse spelers. “Calvin Bassey heeft met Rangers tegen Celtic gespeeld en Francisco Conceição is bekend met Benfica-FC Porto, dus daar maak ik me geen zorgen over.”

“Mijn spelers zijn gretig en hebben goede energie. Ze hebben er zin in. Het is prachtig om een Klassieker te spelen.”

