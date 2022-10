Ajaxtrainer Schreuder na uitschakeling in Champions League: ‘Ik zie progressie in de manier van spelen’

Darwin Nuñez scoort de 2-0 voor Liverpool in de Johan Cruijff Arena. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Afgedroogd door Napoli en Liverpool. In vier duels kreeg Ajax vijftien goals om de oren tegen de nummers een en twee van groep A in de Champions League. Schreuder zag zijn elftal woensdag tegen Liverpool evenwel een veel betere eerste helft spelen dan een maand geleden op Anfield, waar Ajax met 2-1 verloor: “Het spel aan de bal, de wijze waarop we hebben verdedigd, dat is een grote stap voorwaarts.”

In de uitslag was dat dus niet terug te zien. Waar Schreuder op doelde was dat Ajax de eerste veertig minuten de bovenliggende partij was geweest en daarin vijf doelpogingen ondernam, tegen nul voor Liverpool. Steven Berghuis raakte de paal, Dusan Tadic schoot op de benen van verdediger Trent Alexander-Arnold. Ze hadden allebei moeten scoren, op luttele meters van het doel. Tadic wist het. “Als je een topwedstrijd wil winnen, moet je deze kansen benutten. Zorgen dat je op voorsprong komt.”

Maar is dat dan progressie: dat Ajax in de eigen Johan Cruijff Arena in staat is om een gehavend Liverpool – het elftal dat dit seizoen alleen een uitwedstrijd tegen Rangers FC had gewonnen – zo’n 35 minuten van het eigen doel te houden en een paar kansen bij elkaar te spelen?

Eerste de beste kans

Individuele fouten, fysiek onvermogen en vormgebrek deden Ajax uiteindelijk de das om. Neem de 0-1 van Mo Salah, uit de eerste de beste kans van Liverpool in de veertigste minuut. Jordan Henderson won aan de zijlijn een luchtduel van Jorge Sánchez, de back die zijn tegenstander daar helemaal niet had hoeven attaqueren. Schreuder: “Henderson kon daar helemaal geen kwaad. Blijf op de been, houd hem voor je. Nu gleed Sánchez op zijn kont en was er sprake van een ondertal aan onze kant.”

Hoe broos het vertrouwen bij de Ajacieden is, bleek in de minuten daarna. Darwin Nuñez had onmiddellijk voor de 0-2 kunnen tekenen, maar hij schoot voor een leeg doel tegen de paal. Ook het kwartiertje rust kon Ajax niet helpen om de draad weer op te pakken. Binnen acht minuten na de pauze lagen er alweer twee achter Remko Pasveer, die bij de 0-3 van Harvey Elliott (schot in de korte hoek) zelf niet vrijuit ging.

De tweede treffer van Liverpool was van Uruguayaanse makelij. Darwin Nuñez kopte raak uit een corner, zoals hij dat in maart van dit jaar ook deed namens Benfica, het doelpunt dat de weg van Ajax naar de kwartfinales van de Champions League blokkeerde. De verdediger, toen en nu, die Nuñez niet af kon stoppen: Jurrien Timber. “Hij moet hiervan leren,” zei Schreuder. “Slimmer positioneren, beter zijn lichaam gebruiken. Jurriën is intelligent genoeg om daarin te verbeteren.”

Fluitconcert

Die progressie heeft Timber dus nog niet geboekt, zoals heel Ajax er in de poulefase tot op heden niet in is geslaagd corners beter te verdedigen. Hoge voorzetten zorgen voortdurend voor gevaar. Van de vijftien tegendoelpunten werden er vijf met het hoofd gemaakt.

Ajax zelf scoorde dus niet. Brian Brobbey, sterk aan de wedstrijd begonnen, werd na 55 minuten gewisseld. Het leverde Schreuder een striemend fluitconcert op. “Dat snap ik,” zei de trainer. “Dat mensen fluiten als een spits naar de kant wordt gehaald bij 3-0 achter. Maar ik zie wat ik zie: Brobbey was kapot. Hij kon het niet meer belopen.”

Ook dat is een verhaal dat telkens terugkeert, het gebrek aan fitheid van de jonge aanvaller. In de Champions League, in wedstrijden met de hoogste intensiteit, gaat bij Brobbey dus na een klein uur het licht uit. Bij Steven Bergwijn gebeurde dat woensdag al eerder, maar dat is vooral een gebrek aan vorm.

WK

Het werpt alles bij elkaar de vraag op wat bondscoach Louis van Gaal zal denken van de progressie die Schreuder bespeurt bij Ajax. Over een maand begint voor Oranje het WK. Negen Ajacieden maken deel uit van de voorselectie, maar om nou te zeggen dat ze lekker in hun vel steken?

Ajax heeft nog geen topwedstrijd gewonnen dit seizoen, als we de zege op de zwakste broeder in de poule, Rangers FC (4-0), buiten beschouwing laten. Maar Schreuder wilde zijn spelers woensdag na de uitschakeling in de Champions League kennelijk niet verder in de put praten. “We hebben het gewoon niet getroffen met de loting. Liverpool en Napoli waren een maatje te groot. Maar in de competitie staan we er goed voor. En ik zie progressie in de manier van spelen.”

