Ajaxtrainer Schreuder: ‘De sfeer zal straks fantastisch zijn op Anfield’

Ajaxtrainer Alfred Schreuder: 'Ook bij ons in de Johan Cruijff Arena zal het drie keer spoken.' Beeld Pro Shots / Remko Kool

De loting vond donderdagavond plaats in Istanboel, waar op 10 juni ook de finale wordt gespeeld. Verdediger Jurriën Timber kijkt het meest uit naar de uitwedstrijd tegen Liverpool. “Twee jaar geleden was ik er ook bij. Toen zat ik op de bank in een leeg stadion vanwege de coronamaatregelen. Nu spelen we op een vol Anfield en sta ik waarschijnlijk op het veld.” Schreuder, lachend: “Dat denk ik ook. Jurriën verdient het.”

De trainer van Ajax is vooral ook blij voor de supporters dat de club terugkeert naar Liverpool. “Ze kunnen nu met ons mee. De sfeer zal fantastisch zijn op Anfield, maar dat geldt eigenlijk voor alle wedstrijden. Ook bij ons in de Johan Cruijff Arena zal het drie keer spoken.”

Ajax verloor in 2020 twee keer met 1-0 van Liverpool. De ploeg van de Duitse trainer Jürgen Klopp stond een paar maanden geleden nog in de finale van de Champions League. Liverpool verloor toen met 1-0 van Real Madrid en is de competitie dit seizoen vooralsnog zeer matig begonnen. Schreuder: “Toch denk ik dat Liverpool favoriet is in deze poule. Wij willen overwinteren in Europa. Of dat in de Champions League lukt, zal moeten blijken. Het is een uitdagende groep, maar ook een zware.”

‘Rangers hebben het tactisch goed voor elkaar’

Over Rangers FC sprak Schreuder lovende woorden: “Ik heb het team tegen PSV gezien. Ze waren dominant en hadden het tactisch goed voor elkaar. Het is een goede ploeg, met een goede trainer in de persoon van Giovanni van Bronckhorst. Ze kwamen vlak voor rust goed weg, maar na het uitvallen van PSV-spits Luuk de Jong zijn ze niet meer in problemen geweest. Er zit ook een ongelofelijke mentaliteit in dat elftal. En dat hebben ze vorig seizoen ook laten zien: Rangers haalde de finale van de Europa League en onderweg werden Borussia Dortmund en RB Leipzig uitgeschakeld.”

Timber denkt dat Ajax zich ook niet moet vergissen in Napoli. “Ik las dat die ploeg al twee jaar ongeslagen is in thuiswedstrijden in de Champions League.” Schreuder: “Het is de nummer drie van Italië. Napoli is deze competitie in de Serie A ook weer goed begonnen. Twee gespeeld, twee gewonnen.”

