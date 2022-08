Ajaxtrainer Schreuder begon met een opstelling vol intrinsieke fouten

Beeld Artur Krynicki

Een 6 voor Alfred Schreuder

Een voordeel van ‘stuurman aan de wal’ zijn, is dat wij achteraf kunnen aanwijzen wat er fout ging. a) Blind is geen middenvelder; b) Schuurs niet goed genoeg voor Ajax 1; c) Tadic geen spits; d) met Blind achter hem, zakt Berghuis door het ijs. Geen mens die deze vol zelfvertrouwen genoteerde stellingen zal betwisten. Toch begon de trainer van Ajax met die opstelling vol intrinsieke fouten. Hij zette in de rust een en ander recht. Waren het Tadic en Blind die hem in de geborgenheid van de kleedkamer hierop moesten wijzen, zoals Yilmaz in alle openheid vanaf de bank stond te schreeuwen en te wijzen? Burak die kort voor tijd bij een vrije trap een medespeler met geweld naar de tweede paal duwde? Het wordt interessant de samenwerking Ultee-Burak te volgen, evenals de autoriteit van Schreuder te blijven peilen.