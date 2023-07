Ajaxtrainer Maurice Steijn geniet van gretige groep: ‘Ze willen zich revancheren voor vorig seizoen’

Maurice Steijn: 'We willen de in onze ogen beste spelers voor de posities waarop we versterking nodig hebben.' Beeld Getty Images

Praten, praten, praten. Als Maurice Steijn tijdens het trainingskamp in Duitsland vrijdagmiddag aanschuift voor een onderonsje met een afvaardiging van de Nederlandse media, heeft hij er al heel wat gesprekken opzitten. Met spelers, met stafleden, met zijn directeur Sven Mislintat. Vaak is het onderwerp ‘aankopen’, want waar blijven de vervangers voor Jurriën Timber, voor Calvin Bassey – die bijna van Fulham is – en waar blijft de nieuwe spits?

Steijn geeft telkens hetzelfde antwoord: geduld, het komt goed. “Met twee spelers is Ajax dicht bij een akkoord.” Een van die spelers is Josip Sutalo, verdediger van Dinamo Zagreb. Waar het wachten op is? Tot het verschil in vraag en aanbod is gedicht. En tot zijn club instemt met een overgang. Zagreb speelt nog in de voorronde van de Champions League en heeft Sutalo nu hard nodig. Steijn: “Ze hebben hun eerste wedstrijd met 4-0 gewonnen van Astana, dus misschien komt er nu schot in de zaak.”

Dat Ajax geen voorschot kon nemen op het vertrek van Timber, heeft alles te maken met de financiële positie van de club. “We mochten pas investeren als we spelers hadden verkocht,” zegt Steijn. Dat het nu zo lang duurt, is omdat Ajax wil gaan voor de nummer één op de lijstjes. “We willen de in onze ogen beste spelers voor de posities waarop we versterking nodig hebben.”

Nog een paar goede spelers nodig

Supporters hebben weinig geduld, maar ook de spelers van Ajax zelf beginnen ongerust te worden. Keeper Geronimo Rulli en Davy Klaassen hebben hun zorgen de voorbije dagen geuit bij Steijn en zijn assistent Hedwiges Maduro. “Er ging een verhaal dat Rulli niet tevreden zou zijn bij Ajax en dat hij terug wil naar Villarreal. Heeft hij tegen mij niets over gezegd. Nul. Hij is happy hier, maar ook hij zei: we hebben nog een paar goede spelers nodig.”

Rulli wordt eerste keeper onder Steijn, dat heeft de trainer al uitgesproken. Het is de enige keuze die hij hardop deelt, de andere spelers moeten de concurrentie aan. Ook oudgediende Davy Klaassen is niet zeker van een basisplaats. “Davy zit goed in zijn vel. Wat leeft bij hem, en zeker ook bij anderen, is dat hij zich wil revancheren voor vorig seizoen. Die jongens zoeken de schuld bij zichzelf en niet zozeer bij een trainer of hun medespelers. Daar houd ik van. Ik heb Davy er graag bij, want hij is een van de spelers die de boel op sleeptouw nemen.”

Dat heeft Ajax nodig. Met Daley Blind, Dusan Tadic en ook Timber is de selectie een aantal leiders kwijtgeraakt. Mislintat zoekt vooral naar voetballers die de middengroep (23-28 jaar) vertegenwoordigen, zoals Branco van den Boomen, Steven Bergwijn en Edson Álvarez.

Niet zaniken, niet zeuren

Steijn hoopt op een langer verblijf van de Mexicaan, die 7 augustus terugkeert van vakantie. “Hij is een klasbak, net als Mohammed Kudus. Maar Ajax heeft afspraken met beiden gemaakt: als de juiste club komt en de juiste prijs wordt betaald, dan zijn ze weg. Al komt dat bod pas op 31 augustus.”

Álvarez is een speler naar zijn hart, zegt Steijn, die een elftal wil samenstellen waarin mooi voetbal tot winst leidt, maar waarin ook de mentaliteit een belangrijke, ondersteunende rol krijgt. Hij ergerde zich vorig seizoen als trainer van Sparta rot aan alle maniertjes van de Ajaxspelers. “Het mag er stevig aan toe gaan op het veld, je mag soms ageren tegen een verkeerde beslissing, maar daarna moet het klaar zijn. Niet zaniken, niet zeuren: doorgaan.”

Het zijn de piketpaaltjes die Steijn slaat. De voertaal in de selectie is Nederlands. Een speler die het niet begrijpt, vraagt een collega om uitleg. Het tactische uitgangspunt is 4-3-3, met vleugelspelers. “En dan kunnen we variëren met bepaalde type middenvelders, we moeten op verschillende manieren druk kunnen zetten. We willen de tegenstanders niet te veel in de kaarten laten kijken.”

Uitstekende ploeg

Steijn ziet deze week een gretige groep aan het werk. Met een scherpe Steven Bergwijn en een fitte Brian Brobbey die plezier heeft, maar die ook weet dat hij moet gaan leveren. Steijn: “Brian heeft veel over zich heen gekregen, terwijl hij nog hartstikke jong is. Dat geldt voor meer van die jongens. Kenneth Taylor bijvoorbeeld, na zijn interland met Oranje tegen Frankrijk. En Owen Wijndal, die vorig seizoen wegzakte in een elftal dat niet draaide. Ik heb bij Ajax nog niet de Wijndal van AZ en het Nederlands elftal gezien. Dat kan de druk zijn bij een grotere club, of het prijskaartje dat om zijn nek hangt. Soms struggelen die gasten en dan moeten wij ze helpen. Maar ik heb ook tegen Brobbey gezegd: er komt nog een spits bij. Je moet het laten zien. Een club als Ajax kan het niet met één spits doen.”

Het wachten is dus vooral op die nieuwe spelers. Steijn: “Ik hoop dat de mannen die wij willen hebben, ook daadwerkelijk komen. Dan hebben we voor Nederlandse begrippen een uitstekende ploeg.”

