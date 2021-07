Ajaxtalent Noah Gesser (16) omgekomen bij auto-ongeluk

Noah Gesser. Beeld Ajax

‘Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser,’ laat de club weten via Twitter. De jonge spits kwam toen over van de amateurclub Alphense Boys, na eerder te hebben gevoetbald bij Almere City en VVIJ. Volgens fansites werd hij gezien als een groot talent, en stond hij te boek als een snelle en veel scorende spits. Komend seizoen zou Gesser beginnen bij Ajax Onder 17.

Ook Gessers 18-jarige broer heeft het ongeluk niet overleefd. Het verkeersongeval gebeurde vrijdagavond op de Weg der Verenigde Naties in IJsselstein. Een personenauto, waarin de broers zaten, raakte waarschijnlijk op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een taxibusje. De bestuurder van het taxibusje is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij was fysiek in orde, meldt de politie.

Minuut stilte

Bij de oefenduels van Ajax 1 en Jong Ajax wordt zaterdag stilgestaan bij het ‘vreselijke nieuws’, meldt Ajax. Er wordt een minuut stilte gehouden voor de wedstrijden van start gaan en de spelers van Ajax dragen rouwbanden. Daarnaast zullen op sportcomplex De Toekomst de vlaggen halfstok worden gehangen.

Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. 💔🕊️ — AFC Ajax (@AFCAjax) 31 juli 2021